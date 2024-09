- Il Senato non riesce ad affrontare le sfide educative nelle scuole

Al Senato, la questione relativa alla fornitura di cibi per le istituzioni scolastiche da parte di un importante fornitore è rimasta in sospeso. Come ha dichiarato la rappresentante del Senato Christine Richter, "Non era all'ordine del giorno per oggi." Tuttavia, il dipartimento dell'istruzione sta collaborando attivamente con i distretti locali e il fornitore per risolvere i problemi e garantire operazioni fluide e consegne di cibo costanti.

D'altra parte, il Partito Verde e la Sinistra stanno esprimendo le loro preoccupazioni. I rappresentanti di entrambi i partiti dell'opposizione nel parlamento statale hanno proposto di discutere questa questione nella riunione inaugurale post-estate, con il titolo "Inizi scolastici gestiti male: mancanza di cibo, studenti affamati, personale didattico insufficiente." "Il caos nel servizio dei pasti evidenzia l'incapacità della coalizione di sviluppare processi efficaci per la città," ha dichiarato il leader della fazione verde Sebastian Walter. "Il tempo era troppo stretto, le quantità sottostimate. Durante la successiva sessione, richiederemo quindi risposte: come intende il governo affrontare questi difetti?"

Dopo la pausa estiva, sono state pubblicate numerose lamentele nelle scuole di Berlino riguardo a una particolare società di catering, che, secondo il dipartimento dell'istruzione, fornisce circa 100 scuole. Le critiche si sono concentrate su consegne in ritardo, quantità insufficienti e piatti spesso freddi.

Il dipartimento dell'istruzione sta ora affrontando richieste di estradizione della società di catering a causa dei persistenti problemi, come ha dichiarato il leader della fazione verde Sebastian Walter. Di fronte a queste sfide, i partiti dell'opposizione stanno promuovendo l'estradizione della responsabilità della società a un altro fornitore, garantendo servizi alimentari migliorati per gli studenti.

