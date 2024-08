- Il Senato intende approvare la "Legge sulla costruzione più veloce".

Il Senato sta spingendo per accelerare la costruzione di case a Berlino e in vari altri progetti. Si apprestano a discutere una bozza della "Legge per la Costruzione Rapida" alle 13:00 di martedì. Questo progetto di legge include diverse strategie per velocizzare la pianificazione e l'esecuzione, in particolare per i progetti abitativi, che attualmente richiedono anni.

Tra le strategie ci sono la semplificazione e la standardizzazione dei processi di pianificazione e approvazione, la definizione di scadenze per la revisione e l'elaborazione e la chiarezza sulle responsabilità tra i livelli statali e distrettuali. Il livello statale avrà maggior controllo su determinati procedimenti. Uno degli obiettivi delle nuove regolamentazioni è quello di fornire ai costruttori tempi più precisi per l'ottenimento del permesso di costruzione, agevolando la pianificazione.

Tuttavia, i gruppi ambientalisti hanno espresso preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale sulla natura e sulla conservazione degli animali a causa della costruzione più rapida. Both i Verdi e la Sinistra si sono opposti alla legge, che è ancora in discussione alla Camera dei Deputati e si prevede che vedrà una decisione finale lì quest'anno. Al contrario, l'industria edile ha sostenuto le nuove regole.

