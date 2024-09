- Il Senato inizia la riforma del sistema delle imposte basate sulla proprietà.

Il governo di Amburgo, sotto il suo Senato rosso-verde, ha proposto di riformare la tassa sulla proprietà immobiliare con nuove aliquote. Questa modifica, nota come Legge di adeguamento della tassa sulla proprietà immobiliare, è prevista per l'approvazione parlamentare a ottobre, come annunciato dal dipartimento delle tasse. La nuova tassa sulla proprietà immobiliare diventerà esigibile alla fine di aprile 2025. Questo passo segue una sentenza del 2018 della Corte costituzionale federale, che ha dichiarato il precedente sistema nazionale di tassa sulla proprietà immobiliare incostituzionale.

Per la prima volta dal 2005, le aliquote della tassa sulla proprietà immobiliare nelle aree residenziali (tassa sulla proprietà B) saliranno dal 540 al 975 percento, come annunciato dall'autorità. È prevista una transizione al 100 percento per l'agricoltura e il bosco (tassa sulla proprietà A), sostituendo l'attuale aliquota del 225 percento. È proposta un'aliquota eccezionalmente alta dell'8.000 percento per i terreni edificabili ma non sviluppati (tassa sulla proprietà C) per scoraggiare la speculazione e incoraggiare lo sviluppo abitativo.

L'obiettivo è che la riforma della tassa sulla proprietà immobiliare mantenga la sua neutralità fiscale. Le esenzioni individuali esistenti per le proprietà residenziali, le zone residenziali standard, gli alloggi agevolati o protetti rimarranno intatte. Inoltre, la clausola di difficoltà, precedentemente applicabile solo alle proprietà commerciali, verrà estesa a coprire anche le proprietà residenziali. La base di valutazione per lo spazio utilizzabile è fissata a 0,87, mentre la zona residenziale rimane a 0,7.

Il Senatore delle Finanze Andreas Dressel ha definito la riforma della tassa sulla proprietà immobiliare diretta e giusta. Nonostante si prevedano trasferimenti di costi a causa della trasformazione del sistema, Dressel ha sottolineato che la nuova tassa sulla proprietà B, rilevante per la maggior parte dei residenti, rimane neutra dal punto di vista fiscale nel suo insieme e sia nelle zone residenziali che commerciali. È prevista una campagna informativa a livello municipale per l'autunno.

Al contrario, la fazione di Sinistra nel Parlamento di Amburgo considera la riforma ingiusta. Secondo il loro rappresentante di bilancio, David Stoop, con le aliquote proposte, il carico fiscale della tassa sulla proprietà immobiliare aumenterà significativamente, in particolare ai margini, dove i valori delle proprietà sono tradizionalmente più favorevoli. In alcuni casi, il carico addirittura si moltiplicherà. "Gli operatori commerciali con aree più ampie ai margini potrebbero affrontare un notevole carico fiscale della tassa sulla proprietà immobiliare", ha dichiarato Stoop.

Stoop attribuisce questa disparità alla mancanza di differenziazione tra le due aree residenziali, che non riflette accuratamente il valore della proprietà ad Amburgo. Inoltre, fa notare che le aree commerciali non sono affatto differenziate: "Un'officina di riparazione auto a Bergedorf paga lo stesso per metro quadrato di spazio utilizzabile di una banca in Ballindamm". Stoop sottolinea che questo è ingiusto e sostiene una tassazione più strettamente legata al valore di mercato.

Sulla base di esempi precedenti del dipartimento delle tasse, i proprietari di una villetta unifamiliare di 100 metri quadrati in una posizione centrale con una superficie del terreno di 1.000 metri quadrati pagheranno ora 731 euro all'anno. In una posizione normale, il pagamento annuale ammont

