Il Senato ha deciso di rivedere la legge sulla fecondazione in vitro sotto l'impulso dei democratici, con l'obiettivo di influenzare i repubblicani durante il periodo pre-elettorale.

I Democratic del Senato stanno riproponendo il disegno di legge per un'altra votazione in aula, dopo che gli ostacoli repubblicani hanno impedito la sua avanzata nel mese di giugno. Si prevede che il GOP cercherà nuovamente di ostacolare il progresso del disegno di legge.

I Repubblicani hanno espresso preoccupazioni riguardo al disegno di legge guidato dai Democratici, bollandolo come un'eccessiva intromissione e uno stratagemma politico. Tuttavia, le senatrici repubblicane Lisa Murkowski dell'Alaska e Susan Collins del Maine hanno votato a favore dell'avanzamento del disegno di legge in giugno.

Questo voto fa parte di una più ampia iniziativa dei Democratici del Senato per distinguere la loro posizione sulla salute riproduttiva dai Repubblicani man mano che si avvicinano le elezioni del 2024.

Inoltre, il voto metterà i Repubblicani in una posizione scomoda dopo che Donald Trump, il candidato presidenziale del GOP, ha dichiarato la sua intenzione di attuare una politica che richiede al governo o alle compagnie assicurative di coprire i trattamenti IVF se dovesse vincere le elezioni. I Democratici hanno messo in discussione la legittimità di questa proposta.

Il leader della maggioranza del Senato Chuck Schumer ha fatto appello al sostegno repubblicano per far avanzare il disegno di legge IVF lunedì.

"Ci stiamo abituando alle stesse vecchie scuse logore e non convincenti dei nostri colleghi Repubblicani che cercano un modo per votare contro le protezioni IVF", ha detto Schumer. "Ai nostri colleghi Repubblicani, se sostenete veramente l'IVF, allora votate per un disegno di legge che protegge veramente l'IVF secondo la legge. I Repubblicani non possono rivendicare di essere a favore della famiglia mentre votano contro i disegni di legge di protezione dell'IVF".

Il whip repubblicano del Senato John Thune è stato interpellato se i commenti di Trump sull'IVF avessero complicato la situazione per i senatori Repubblicani nel voto sul disegno di legge.

"I non conosco alcun Repubblicano che sia contrario all'IVF", ha detto Thune. "L'aspetto del mandato è un problema complesso a causa del suo impatto sui costi delle assicurazioni, tra le altre cose".

Thune ha definito la mossa di Schumer un "voto di facciata" e si attende "un vivace dibattito" all'interno della conferenza Repubblicana.

Il Senato esaminerà il Right to IVF Act, che mira a istituire un diritto legale di ricevere il trattamento IVF e consentire ai medici di fornire tale trattamento, effectively superando qualsiasi restrizione a livello statale.

Il disegno di legge intende rendere il trattamento IVF più accessibile obbligando la copertura delle terapie per la fertilità nei piani assicurativi sponsorizzati dai datori di lavoro e in determinati piani assicurativi pubblici, nonché espandendo l'assistenza sanitaria per i membri del servizio militare e i veterani degli Stati Uniti per coprire i trattamenti IVF.

La legislazione sull'IVF è stata presentata dalla senatrice Democratica Tammy Duckworth dell'Illinois insieme a Patty Murray dello stato di Washington e Cory Booker del New Jersey.

L'IVF ha attirato l'attenzione nazionale dopo che la Corte Suprema dell'Alabama ha stabilito per la prima volta che gli embrioni congelati sono considerati bambini, rendendo coloro che li distruggono responsabili di omicidio colposo. Questa decisione, secondo gli attivisti per i diritti riproduttivi, potrebbe avere un effetto intimidatorio sui trattamenti per l'infertilità.

Mentre la legislatura statale ha mosso per proteggere l'IVF in risposta alla sentenza, i Democratici argomentano che questo è solo un esempio della minaccia alla salute riproduttiva in tutto il paese.

Alternative Repubblicane

I Repubblicani del Senato hanno presentato proposte alternative relative all'IVF.

Il senatore Repubblicano Rick Scott della Florida ha tentato di far passare un disegno di legge per rendere l'IVF più accessibile con l'unanimità del consenso in aula lunedì, ma il senatore Democratico Ron Wyden dell'Oregon ha bloccato il tentativo, incoraggiando il sostegno per il disegno di legge dei Democratici durante il voto di martedì.

La versione della Camera del disegno di legge di Scott, sponsorizzata dalla deputata Repubblicana Kat Cammack della Florida, non corrisponde al piano dei Democratici per ampliare la copertura dell'IVF, ma raddoppia i limiti di contribuzione per i conti di risparmio sanitari e li separa dai piani assicurativi ad alto scoperto per rendere la procedura più accessibile.

Un altro disegno di legge del Senato dei Repubblicani, l'IVF Protection Act, è stato presentato all'inizio di quest'anno dai senatori Katie Britt e Ted Cruz. Tuttavia, i Democratici hanno criticato il suo linguaggio per lasciare spazio a future restrizioni, nonostante l'inclusione di una disposizione che

Leggi anche: