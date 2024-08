- Il Senato approva la "Legge per una costruzione più rapida"

Il Senato ha approvato una proposta per la "Legge per la Costruzione Rapida", progettata per aumentare la velocità di costruzione nei progetti di edilizia residenziale e altri di Berlino. Questo piano include diverse strategie come la semplificazione e standardizzazione delle procedure di pianificazione e approvazione, l'istituzione di scadenze per la revisione e l'approvazione e la definizione dei ruoli tra le amministrazioni statali e distrettuali. Lo stato assumerà un maggiore controllo in specifiche procedure. Uno degli obiettivi di queste nuove regole è fornire ai costruttori informazioni prevedibili sulle date di approvazione dei permessi, consentendo una pianificazione dei progetti più fluida.

Il Senatore per lo Sviluppo Urbano di Berlino, Christian Gaebler (SPD), ha celebrato questo sviluppo come un passo significativo verso la costruzione più rapida a Berlino. I gruppi ecologisti avevano espresso preoccupazioni riguardo all'impatto potenziale sulla biodiversità e gli habitat naturali a causa della costruzione accelerata. Nonostante i timori dei Verdi e del partito di Sinistra, il settore edile ha dato il suo consenso.

La legge procederà ora per un'attenta deliberazione nel Parlamento e una decisione finale verrà presa lì. Secondo le stime di Gaebler, la legge entrerà in vigore entro dicembre.

La "Legge per la Costruzione Rapida" potrebbe avere un impatto significativo sul mercato immobiliare di Berlino, poiché la costruzione accelerata potrebbe portare a un aumento delle unità abitative disponibili. Le nuove regolamentazioni mirano a fornire ai costruttori chiarezza sulle date di approvazione dei permessi, facilitando una pianificazione dei progetti più fluida nel mercato immobiliare.

