Il semifinale del GNTM Frieder ha dichiarato: "Sono al 25% simile a una sirena"

Frieder Sell, in precedenza comparso in 'Germany's Next Topmodel', ora persegue una carriera come designer e influsncer sui social media a Berlino. Tuttavia, la sua vera passione è radicata nelle paludi della regione lacustre del Meclemburgo.