Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres sottolinea la necessità di impegnarsi in una discussione mondiale sull'intelligenza artificiale presso le Nazioni Unite.

Il Capo delle Nazioni Unite, António Guterres, considera le Nazioni Unite l'unica istituzione per governare globalmente l'Intelligenza Artificiale. Nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, Guterres ha dichiarato: "Le Nazioni Unite sono il palcoscenico universale per il dialogo e l'accordo". Le Nazioni Unite, essendo universalmente accessibili, sono uniche nel promuovere la collaborazione in materia di IA. Guterres ha aggiunto: "O il dibattito globale si svolge qui, o non si svolge affatto".

L'Intelligenza Artificiale ha il potenziale per rivoluzionare diversi aspetti delle nostre vite, comprese le occupazioni, l'istruzione e gli scambi. Può essere un potente strumento per il miglioramento dell'umanità, ma allo stesso tempo rappresenta una "minaccia esistenziale inaspettata" per l'esistenza umana.

La Commissione nominata dal Capo delle Nazioni Unite è stata incaricata di esplorare modi per mitigare i rischi esistenziali rappresentati dall'IA. La Commissione ha proposto che le Nazioni Unite dovrebbero svolgere un ruolo guida nella regolamentazione dell'IA per garantire che i suoi benefici siano condivisi equamente e i suoi rischi siano minimizzati.

