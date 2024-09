Il Segretario di Stato degli Stati Uniti e il suo omologo britannico dichiarano il piano di viaggio a Kiev

Blinken e Lammy visiteranno l'Ucraina in mezzo all'aggressione russa in aumento Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il suo omologo britannico David Lammy si recheranno in Ucraina più tardi questa settimana. Lo hanno annunciato durante una conferenza stampa seguita ai colloqui di Blinken a Londra. Blinken ha considerato la visita cruciale per l'Ucraina, mentre la Russia intensifica i suoi attacchi contro i civili, le infrastrutture vitali e l'esercito ucraino. Ha dichiarato: "Stiamo assistendo alla Russia che escalata le sue ostilità contro le città, le persone e, in particolare, le infrastrutture energetiche in vista dei mesi freddi."

21:36 Zelensky critica la diplomazia passiva Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i suoi diplomatici a essere più attivi nel promuovere l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. Nel suo discorso serale, Zelensky ha sottolineato la necessità che il Ministro degli Esteri Andriy Sybiha riformi la diplomazia ucraina per consentire una risposta più immediata alle sfide. In precedenza, Zelensky ha presentato formalmente Sybiha come nuovo ministro al Ministero degli Esteri. Ha sottolineato l'importanza che l'Europa mostri un maggiore sostegno all'Ucraina e rafforzi i legami con America Latina, Africa e Asia. "Dobbiamo sfruttare appieno il potenziale dei nostri rapporti strategici con gli Stati Uniti", ha detto Zelensky a Kyiv.

20:57 I campi minati ostacolano la crescita economica dell'Ucraina La ricerca indica che i campi minati stanno ostacolando il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'Ucraina di circa $11,2 miliardi all'anno, pari al 5,6% della ricchezza del Paese, sulla base della sua produzione economica del 2021. Lo studio ha rivelato che i ricavi regionali sono diminuiti di $1,1 miliardi a causa delle mine e che le esportazioni ucraine sono diminuite di circa $8,9 miliardi. I dati del Ministero dell'Agricoltura dimostrano che il 2,5% delle terre arabili è diventato minato e inutilizzabile. La Banca Mondiale stima che sarebbero necessari circa $34,6 miliardi per rimuovere in sicurezza le mine dall'Ucraina.

20:11 L'Ucraina si prepara per l'inverno rigido Il governo ucraino si aspetta che l'inverno imminente sia il più impegnativo dalla inizio del conflitto, data la danno all'energia. Il Primo Ministro Denys Shmyhal ha dichiarato a Kyiv che garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la prossima stagione di riscaldamento sarà una sfida impegnativa. "Siamo riusciti a superare tre stagioni di riscaldamento", ha detto. "Ma l'inverno prossimo non sarà più facile, anzi potrebbe essere ancora più difficile". L'Ucraina sta ricevendo attrezzature per il settore energetico da vari paesi in tutto il mondo e si stanno facendo sforzi per riparare le centrali elettriche danneggiate. Per rafforzare la resilienza del sistema energetico, il sistema verrà riorganizzato per essere più decentrato e le infrastrutture critiche saranno concesse maggiore autonomia.

19:27 Baerbock non impressionata dalle proposte di pace La Ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock esprime dubbi sulle nuove trattative di pace con il Presidente russo Vladimir Putin per porre fine a quasi due anni e mezzo di conflitto contro l'Ucraina. Purtroppo, ogni iniziativa di pace proposta dalla parte russa ha portato a "ulteriori terrore, più sofferenza e più morti", secondo Baerbock durante un incontro con il suo omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar a Berlino. La risposta di Putin è stata "continuare a distruggere l'Ucraina invece di negoziare". Baerbock mette in guardia contro l'ingenuità, poiché il conflitto russo è multifaceted.

18:43 La Russia trova forza negli attacchi con droni di Kyiv Dopo gli attacchi con i droni ucraini, il Cremlino si sente rafforzato nella sua strategia militare. "Dobbiamo continuare l'operazione militare speciale per proteggerci da tali incidenti", ha informato le agenzie di stampa russe il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Una donna è morta in un edificio residenziale durante gli attacchi notturni. Nonostante i civili uccisi ogni giorno in Ucraina a causa degli attacchi con droni o razzi russi, Peskov ha descritto l'attacco ucraino mortale come "l'essenza del regime di Kyiv".

18:07 Prima morte civile nella regione di Mosca a causa degli attacchi ucraini Gli attacchi con i droni ucraini di massa hanno causato la prima morte civile nella regione di Mosca dal inizio del conflitto contro la Russia. Il governatore regionale Andrei Vorobyov ha annunciato su Telegram che una donna di 46 anni è morta dopo che un drone ha colpito un edificio residenziale a Ramenskoye, ai margini sud-ovest della capitale.

17:23 Putin sottolinea la preparazione della Russia per respingere l'aggressione militare Nel suo discorso ai partecipanti all'esercitazione strategica "Ocean-2024", il Presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza che la Russia sia preparata per respingere qualsiasi aggressione militare potenziale da qualsiasi direzione. "La Russia deve essere preparata per tutte le evenienze. Le nostre forze armate devono proteggere in modo affidabile la sovranità e gli interessi nazionali della Russia e respingere qualsiasi aggressione militare da tutte le direzioni, comprese quelle oceaniche e marittime", ha dichiarato il presidente, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Ha aggiunto che "la marina gioca un ruolo chiave nell'adempimento di questa missione".

16:51 Germania, Francia e Regno Unito criticano la consegna di missili iraniani alla Russia La Germania, la Francia e il Regno Unito criticano l'Iran per aver fornito missili balistici alla Russia. In una dichiarazione congiunta, dichiarano: "Si tratta di un'ulteriore escalation del sostegno militare dell'Iran alla guerra aggressiva della Russia contro l'Ucraina". Se questi missili raggiungessero il territorio europeo, potrebbero peggiorare la sofferenza degli ucraini. Questo comportamento rappresenta un'escalation sia dell'Iran che della Russia e costituisce una minaccia diretta per la sicurezza europea. I governi hanno avvertito l'Iran contro tali azioni e ora implementeranno sanzioni, come la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo. Iran Air è anche un obiettivo di queste sanzioni. Inoltre, saranno imposte sanzioni a individui e organizzazioni coinvolti in questo processo. In precedenza, gli Stati Uniti hanno affermato che l'Iran aveva fornito armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina e hanno imposto nuove sanzioni a Teheran.

16:32 Shoigu si oppone a trattative di pace con l'Ucraina finché le truppe ucraine non lasciano il territorio russo Sergei Shoigu, Segretario del Consiglio di Sicurezza russo, respinge la possibilità di trattative di pace con l'Ucraina finché le truppe ucraine non si ritireranno dal territorio russo. "Non parleremo con loro finché non li avremo cacciati dalla nostra terra", ha spiegato Shoigu alla televisione di stato russa. Dall'agosto scorso, l'Ucraina sta portando avanti un'offensiva nella regione russa di Kursk, il primo caso di truppe ucraine sul suolo russo dalla inizio del conflitto. Shoigu considera questo attacco a Kursk un tentativo dell'Ucraina di costringere la Russia a fare concessioni e ritirare le sue truppe dal Donbass.

16:04 Ex guardia carceraria ora comanda truppe nelle forze ucraine Per mantenere un costante flusso di truppe, sia la Russia che l'Ucraina stanno reclutando prigionieri per il fronte. Oleksandr, un'ex guardia carceraria, ora comanda la 59ª Brigata. "Faranno qualsiasi cosa per sopravvivere", ha dichiarato. In un video, gli uomini discutono del loro pericoloso dispiegamento.

15:38 L'esercito russo ha piani per espellere le truppe ucraine dalla regione di Kursk Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, afferma che l'esercito russo ha un piano per respingere le forze ucraine dalla regione di confine russa di Kursk. "Certamente, l'esercito ha tutte le strategie necessarie, ma non credo che queste strategie possano essere discusse pubblicamente", ha detto in risposta alle domande su quando le truppe ucraine saranno espulse dal territorio russo. Le truppe ucraine hanno lanciato un attacco di massa a Kursk l'6 agosto, con conseguente controllo di ampie aree ora sotto il controllo ucraino.

15:13 La Latvia estende le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia fino alla fine dell'anno La Latvia, membro dell'UE e della NATO, ha deciso di prolungare la protezione rafforzata del confine con la Bielorussia fino alla fine dell'anno a causa dei livelli sostenuti di attraversamenti illegali del confine. Il governo di Riga ha preso questa decisione tenendo conto della guerra della Russia all'Ucraina, sostenuta dal governo autoritario di Minsk. Questa misura aumenta l'autorità dei guardiani di frontiera in sei regioni orientali della nazione baltica dell'UE e della NATO.

14:47 L'Ucraina raddoppia la produzione di armi nei primi otto mesi L'Ucraina ha notevolmente aumentato la sua produzione di armi nel 2024, secondo le statistiche ufficiali. Il Primo Ministro Denys Shmyhal ha annunciato a Kyiv: "Nei primi otto mesi del 2024, abbiamo raddoppiato la produzione di armi rispetto al 2023". L'Ucraina mira a produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta crescendo", ha detto Shmyhal.

14:23 Esperto militare elogia la "mossa intelligente" del Cancelliere Scholz per proporre trattative di pace con la Russia Il Cancelliere Scholz propone trattative di pace con la Russia, un'iniziativa che ha suscitato forti critiche da parte di alcuni circoli politici. Tuttavia, l'esperto militare Ralph Thiele sostiene l'iniziativa del Cancelliere e invita ad agire rapidamente, avvertendo che l'Ucraina potrebbe affrontare una breakthrough nelle sue linee difensive dopo l'offensiva di Kursk.

13:52 Gli esperti dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel affermano: le spese per la difesa della Germania "completamente insufficienti" alla luce della minaccia russa Gli scienziati dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel affermano che il bilancio della difesa della Germania è "completamente insufficienti" alla luce della minaccia rappresentata dalla Russia. "Despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening", spiega l'istituto. Gli studiosi sostengono un budget per la difesa permanente di almeno 100 miliardi di euro. "La Russia sta diventando una minaccia sempre più significativa per la NATO, mentre noi stiamo facendo progressi lenti con i rinforzi necessari per la deterrenza", ha detto l'autore dello studio Guntram Wolff. Attualmente, il governo tedesco sta a malapena riuscendo a sostituire le armi inviate all'Ucraina. Le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria pesanti sono addirittura esaurite.

12:25 Differenze nelle tattiche tra Putin e Lavrov rivelate dalla richiesta dell'Ucraina di armi occidentali sul territorio russo L'Ucraina ha continuato a chiedere all'UE e agli Stati Uniti il permesso di utilizzare armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi hanno concesso il permesso, compresi i caccia promessi.

12:59 La Russia rivendica il controllo di quattro villaggi in più nella regione di Donetsk Il ministero della Difesa russo riferisce di aver preso il controllo di quattro villaggi in più nella regione di Donetsk, nell'Ucraina orientale. Il Distaccamento Meridionale ha preso Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Distaccamento Orientale Wodiane, e il Distaccamento Centrale Halyzynivka. Tuttavia, non è possibile confermare indipendentemente queste affermazioni. Gli analisti militari ucraini hanno identificato almeno tre dei villaggi interessati - tutti tranne Hryhoriwka - come sotto il controllo ucraino. La regione di Donetsk è sotto forte pressione militare.

12:20 Mosca si atteniene a un solo partner di comunicazione A giugno si è tenuta una conferenza di pace in Svizzera, senza la Russia. Tuttavia, il Cancelliere tedesco Olaf Scholz esprime la volontà di parlare con il Presidente russo Vladimir Putin. Ma come risponde l'amministrazione di Putin? Il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov dimostra sforzi diplomatici, ma non verso l'Europa, come riferito dal corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kyiv: la Russia sta gradualmente abbracciando l'uso di armi chimiche Gli ufficiali ucraini avvertono che le forze russe in Ucraina stanno sempre più utilizzando armi chimiche. Il comando militare ucraino ha condiviso su Facebook che le forze russe hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze chimiche e agenti chimici bellici 447 volte solo ad agosto e un totale di 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il comando militare ucraino afferma anche che le truppe russe stanno fornendo munizioni proibite per agenti chimici bellici e utilizzando composti chimici sconosciuti. Inoltre, afferma: "La Russia viola flagrantemente le regole di guerra e ignora i principi e gli impegni della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'accumulo e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione".

11:19 Ufficio del Presidente di Kiev: Richiesta di Autorizzazione per Attacchi ai Depositi Russi Il capo dell'ufficio del presidente ucraino ribadisce la richiesta ai suoi alleati occidentali di autorizzazione per attaccare obiettivi profondamente all'interno del territorio russo. Andriy Yermak spiega che hanno bisogno della capacità di colpire depositi di razzi in Russia. "La difesa non è escalation", scrive Yermak su Telegram. "Si tratta di utilizzare armi occidentali per prevenire il terrore". I paesi occidentali esitano ad approvare l'uso da parte dell'Ucraina delle armi fornite sul territorio russo, citando preoccupazioni per essere trascinati in guerra.

10:53 Feriti e Distruzioni - Attacchi Russi con Droni e Missili Durante gli attacchi notturni con droni e missili russi, almeno tre persone sono rimaste ferite, secondo le autorità locali. Sono stati segnalati danni alle strutture e incendi. La difesa aerea ha abbattuto 38 dei 46 droni russi su 13 regioni durante l'attacco, ha riferito la forza aerea su Telegram. La Russia ha utilizzato anche due missili nel suo attacco. Le infrastrutture energetiche in otto regioni ucraine sono state prese di mira, ha riferito il ministero dell'energia a Kiev, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle sottostazioni.

10:27 Perdita di Status Iconico: il Commissario per i Diritti dei Bambini di Putin Si Sposa con un Oligarca Per anni, Maria Lwowa-Belova è stata spesso considerata la personificazione della donna russa, essendo sposata con un sacerdote ortodosso dal 2003. Insieme, hanno promosso nei media di propaganda russa i valori conservatori, la fede cristiana e le loro esperienze nell'allevare numerosi figli. È anche riuscita a farsi indagare, insieme al leader del Cremlino Vladimir Putin, dalla Corte penale internazionale nel 2023 per il illegal deportazione di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, sembra che la sua devozione alla tradizione, e soprattutto al marito prete, non sia così forte come si pensava. Il portale indipendente Verstka riferisce che si è sposata con l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui aveva una relazione da tempo. Questa relazione mantiene alcune tradizioni, poiché Malofeew è il fondatore della TV cristiana Tsargrad TV, vicina al Cremlino, e un fervente sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 L'Ucraina Lancia un Attacco su Mosca Una donna viene uccisa in un attacco con droni ucraini su Mosca, secondo il governatore della regione. I video mostrano esplosioni in zone residenziali. Le fonti russe affermano che sono stati intercettati 144 droni.

09:32 La Flotta Russa Avvia le 'Esercitazioni Ocean-2024' La marina russa avvia le sue manovre strategiche 'Ocean-2024' in diverse regioni acquatiche del paese più grande del mondo per superficie. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di diverse unità navali parteciperanno alle esercitazioni, che si svolgeranno nell'Oceano Pacifico, nell'Oceano Artico, nel Mar Baltico, nel Mar Caspio e nel Mar Mediterraneo, dove la Russia ha una base nella città portuale siriana di Tartus, ha detto il ministero della difesa di Mosca.

09:10 Tragedia nell'Incendio di un Oleodotto in Russia Due persone sono morte in un incendio in un oleodotto nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulle cause dell'incendio è in corso. L'ora esatta dell'inizio dell'incendio non è ancora nota. Voci non verificate sull'incidente circolavano già su alcuni canali Telegram russi il lunedì.

08:43 Le Trattative sono in Sospeso: Shoigu Esclude i Colloqui per Ora La Russia non entrerà in trattative con l'Ucraina fino a quando le sue truppe non si ritireranno dai territori russi, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva escluso anche i negoziati.

08:14 Ripresa delle Operazioni degli Aeroporti di Mosca Dopo la Sospensione Temporanea I voli hanno ripreso a Moscow's Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo airports, come confermato dall'autorità per l'aviazione russa Rosaviatsiya su Telegram. I voli erano stati sospesi temporaneamente a causa degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz Stabilisce le Condizioni per la Partecipazione Russa alla Conferenza per la Pace Il cancelliere tedesco Olaf Scholz stabilisce le condizioni per la partecipazione della Russia a una potenziale conferenza per la pace sull'Ucraina. In un incontro dell'SPD lunedì sera, Scholz sottolinea la necessità che la Russia fornisca il suo sostegno militare all'Ucraina contro l'entità ostile, oltre a esplorare opzioni per uscirne da questa situazione di conflitto. Scholz esprime il desiderio, come la leadership ucraina, di un'altra conferenza per la pace, aperta alla Russia, ma afferma che "è evidentemente impossibile se l'invitato mantiene l'intenzione di proseguire le ostilità". Putin ha espresso interesse ad acquisire più territorio ucraino in cambio di una prospettiva di pace. "Credo che ciò che è sempre stato cruciale in politica sia la chiarezza, la fermezza e la determinazione. È questo che serve per garantire la pace e la sicurezza in Europa", sottolinea il Cancelliere.

07:18 Fico Condanna il Fascismo all'interno dell'Esercito Ucraino - Protesta a Kiev L'Ucraina affronta le accuse del primo ministro slovacco pro-russo Robert Fico. Come riferito da Reuters, Fico ha invitato Kiev a purgare il suo esercito dal "fascismo". In una dichiarazione del ministero degli Esteri ucraino, si afferma che i soldati ucraini proteggono le loro famiglie, case, terre, l'Europa e il mondo libero contro gli aggressori russi che portano il simbolo 'Z', che simboleggia l'estetica fascista della Russia contemporanea. Il ministero afferma anche che il popolo ucraino ha subito "milioni di vittime" nella lotta contro il nazismo nel 20 secolo. L'accusa di "fascismo" di Fico riaffiora la propaganda russa che etichetta spesso la leadership ucraina come nazisti. Va notato che i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% alle elezioni ucraine del 2019. Tuttavia, lo storico Timothy Snyder individua tendenze fasciste nel sistema di Putin.

06:56 Vorobyov Modifica i Cifre delle Vittime nell'Attacco dei Droni a MoscaIl governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha dichiarato tramite Telegram che in un attacco di droni ucraini sulla capitale russa Mosca, una donna è morta e tre civili sono rimasti feriti. In precedenza, aveva riferito la morte di un bambino, che non è stato in grado di confermare. Attualmente, circa 43 persone sono ospitate in strutture di accoglienza, secondo Vorobyov.

06:25 Greenpeace Controlla le Violazioni Ambientali della Russia a KyivGreenpeace ha riaperto un ufficio a Kyiv. Il suo obiettivo è accelerare i progetti di ricostruzione in Ucraina e documentare i crimini ambientali storici derivanti dall'invasione russa, ha dichiarato l'organizzazione ambientalista. Stanno già collaborando con le associazioni ambientali locali per questo scopo. "La nostra missione è contribuire alla ricostruzione ecologica delle infrastrutture sociali dell'Ucraina attraverso fonti di energia rinnovabile, come l'energia solare e eolica", ha dichiarato il nuovo responsabile dell'ufficio, Natalia Hosak. Greenpeace ha spesso attirato l'attenzione sui danni ambientali in Ucraina causati dall'invasione russa. Tra gli altri argomenti, l'organizzazione analizza la situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia.

06:02 Rapporti Russi sulla Mortalità Infantile nella Regione di Mosca a causa di un Attacco di Droni UcrainiDopo un attacco di droni ucraini nella regione di Mosca, i rapporti russi segnalano la morte di un bambino. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha annunciato su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni ha causato un incendio, che è stato spento dai vigili del fuoco. "Purtroppo, un bambino di nove anni è morto", ha riconosciuto Vorobyov. L'intercettazione di un altro drone nella regione della capitale ha apparentemente ferito almeno una persona quando i detriti del drone hanno colpito un'abitazione. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente affermato che 11 droni erano stati disturbati vicino alla capitale russa.

05:31 Forze di Difesa Ucraine Respingono l'Attacco dei Droni su KyivCome riportato dall'amministrazione militare ucraina della capitale tramite Telegram, le forze di difesa aerea ucraine hanno respinto un attacco di droni russi su Kyiv.

04:36 Russia: Detriti di Droni Impattano il Complesso Energetico nella Regione di TulaSecondo l'agenzia di stampa russa TASS, i detriti di un drone abbattuto nella regione di Tula attraverso la difesa aerea russa sono caduti su un complesso energetico. "Non ci sono state vittime", ha dichiarato TASS citando le autorità di Tula. La procedura operativa e la consegna delle risorse ai consumatori sono rimaste ininterrotte e l'incidente è sotto controllo.

03:29 Droni Ucraini Colpiscono l'Area di MoscaDopo che la difesa aerea russa ha abbattuto due droni ucraini sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile danno o vittime. Il distretto di Domodedovo, a circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 Difesa Aerea Russa Distrugge Droni Diretti verso MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno distrutto un drone diretto verso la capitale russa, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. " Secondo i dati preliminari, non sono stati segnalati danni o vittime dove sono caduti i detriti", ha rivelato Sobyanin su Telegram. Non c'è stata alcuna dichiarazione da parte ucraina.

00:12 Zelensky Ringrazia la Svezia per il Nuovo Pacchetto di AiutiIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ringrazia la Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo sostegno vitale, che comprende sistemi di difesa aerea, armi anticarro e finanziamenti per far fronte alle urgenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive", ha dichiarato Zelensky su Twitter. I media svedesi hanno riferito che il pacchetto includeva anche parti di ricambio per i caccia Gripen per prepararsi a una possibile futura consegna degli aerei.

22:17 Ministero degli Esteri Tedesco: la Russia è "il massimo pericolo per la pace e la stabilità" direttamente sul confine orientale della NATODopo l'invasione di droni russi in Latvia e Romania, il Ministero degli Esteri tedesco ha identificato la Russia, sotto la presidenza di Vladimir Putin, come "il massimo pericolo per la pace e la stabilità". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente il massimo pericolo per la pace e la stabilità direttamente sul confine orientale della NATO", scrive il ministero su X. "Questo è stato dimostrato, in parte, dagli incidenti recenti dei droni in Romania e Latvia". "Lavoriamo in armonia con i nostri partner dell'alleanza e siamo al loro fianco", continua il Ministero degli Esteri in relazione ai droni. Nel fine settimana, i membri della NATO e dell'UE Latvia e Romania hanno each reported the intrusion of a Russian drone into their territories.

21:42 Gli Stati Uniti rimangono vaghi sulle voci di consegne di missili iraniani alla RussiaIl governo degli Stati Uniti rimane incerto sulle voci secondo cui l'Iran avrebbe inviato missili balistici alla Russia, secondo John Kirby, portavoce della sicurezza nazionale degli Stati Uniti.

21:28 Zelensky promuove l'esecuzione tempestiva degli accordi di aiuti con l'OccidenteIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato a un'esecuzione tempestiva degli accordi di aiuti con l'Occidente. "Il destino della guerra dipende direttamente dall'efficienza della logistica nelle consegne e dal completo adempimento di tutte le promesse dei nostri partner", ha dichiarato Zelensky nel suo messaggio video serale. Le armi e l'equipaggiamento devono arrivare tempestivamente per essere efficaci. "Ciò che dovrebbe arrivare a settembre deve raggiungere le nostre truppe a settembre".

20:52 Politico russo dell'opposizione avverte contro il congedo "onorevole" per Putin dal conflitto ucraino

Il noto politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa mette in guardia l'Occidente contro il congedo "onorevole" per il presidente russo Vladimir Putin dal conflitto ucraino. "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso dalla guerra contro l'Ucraina", afferma Kara-Mursa. "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi un'uscita onorevole da questo conflitto in Ucraina". A poco più di un mese dal suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa sostiene di comprendere la stanchezza riguardo alla guerra nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Aggiunge: "Se, Dio non voglia, il regime di Putin riuscisse a rappresentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e mantenere il potere, staremo parlando di un altro conflitto o di un'altra catastrofe tra un anno o 18 mesi".

L'Unione Europea potrebbe svolgere un ruolo cruciale nell'offrire un maggiore sostegno all'Ucraina, come sottolineato dal presidente Zelensky nel suo discorso.

In vista del potenziale ruolo dell'Unione Europea nell'aiutare l'Ucraina, la visita di Blinken e Lammy in Ucraina più tardi nella settimana è significativa.

