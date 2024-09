Il segretario di Stato Blinken incoraggia il presidente della commissione degli affari esteri della Camera a revocare la citazione e giustifica il ritiro dal 2021 dall'Afghanistan.

"Ho chiarito di essere disponibile a testimoniare e ho proposto alcune opzioni pratiche per le date che il Comitato insiste nel voler fissare, che confliggono con il mio impegno nel raggiungere gli obiettivi della politica estera del Presidente," ha scritto Blinken in una lettera di cinque pagine domenica. Ha inoltre menzionato di aver discusso questa questione con McCaul ad agosto e all'inizio di settembre e di aver cercato di raggiungere un compromesso con il panel.

Blinken ha chiesto a McCaul di revocare il mandato di comparizione, di riconsiderare le procedure di contempt e di impegnarsi in un dialogo costruttivo con il Dipartimento per trovare un compromesso soddisfacente.

McCaul sta conducendo un'indagine sulla gestione dell'amministrazione Biden dell'evacuazione mortale del 2021 e ha deciso di rendere pubblico il suo rapporto conclusivo prima delle elezioni presidenziali, mentre contemporaneamente esorta Blinken a comparire nuovamente davanti al comitato sullo stesso argomento.

La missione di McCaul di rendere conto all'amministrazione Biden per il ritiro caotico ha guadagnato slancio poiché la campagna del 2020 di Trump ha cercato di rendere le decisioni di evacuazione un problema importante nelle fasi finali prima delle elezioni di novembre.

McCaul sta anche cercando di collocare la vicepresidente Kamala Harris al centro del caos, facendo ripetutamente riferimento all'"amministrazione Biden-Harris" nel suo rapporto del comitato sulla ritirata. In precedenza, il rapporto menzionava solo l'amministrazione Biden nel rapporto intermedio.

Durante la sua conversazione telefonica del 3 settembre con McCaul, Blinken gli ha detto che non sarebbe stato disponibile nelle date annunciate per l'udienza a causa dei suoi impegni precedenti. Blinken ha aggiunto che vari eventi programmati per questa settimana all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite erano stati pianificati mesi prima.

"Il 24 settembre - il giorno in cui hai richiesto la mia presenza - parteciperò a una discussione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla guerra in Ucraina, affrontando i ministri degli Esteri russo e cinese. Inoltre, ospiterò un incontro a livello di leader con la Coalizione guidata dagli Stati Uniti per contrastare la produzione e il traffico di sostanze sintetiche, in particolare il fentanil. Insieme al Presidente Biden, parteciperò all'Assemblea Generale e a un incontro bilaterale con il Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres. Parteciperò a un incontro con i ministri degli Esteri per la Partnership per l'infrastruttura globale per ottenere impegni per il Corridoio di Lobito in Africa e parteciperò a

Leggi anche: