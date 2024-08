Il Segretario di Stato Blinken andrà in Israele per sostenere il rilascio dei prigionieri di Gaza e l'accordo di cessate il fuoco

La visita di Blinken si verifica subito dopo alcune iniziali conversazioni ad alto livello che si sono concluse a Doha venerdì. Secondo un comunicato congiunto dei principali negoziatori - Stati Uniti, Qatar e Egitto - gli Stati Uniti hanno presentato un "piano unificatore" finalizzato a colmare le principali differenze tra Hamas e Israele, consentendo l'immediata attuazione dell'accordo. La dichiarazione non ha rivelato dettagli specifici su questo piano.

Secondo il portavoce del Dipartimento di Stato, Vedant Patel, "Il Segretario di Stato Antony J. Blinken si recherà in Israele il 17 agosto per proseguire gli intensi sforzi diplomatici per porre fine all'accordo di cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi e dei detenuti attraverso il piano unificatore presentato oggi dagli Stati Uniti, con il sostegno dell'Egitto e del Qatar".

Patel ha aggiunto: "Questo piano porterà la pace a Gaza, garantirà la liberazione di tutti gli ostaggi, garantirà l'arrivo di aiuti umanitari in ogni angolo di Gaza e svilupperà le basi per una maggiore stabilità regionale".

Patel ha ulteriormente sottolineato: "Il Segretario Blinken ricorderà a tutti i giocatori regionali l'importanza di evitare escalation o qualsiasi atto che possa mettere a rischio la possibilità di concludere questo accordo".

La visita di Blinken in Israele segue un modello familiare per il principale diplomatico degli Stati Uniti, che si reca per colloqui faccia a faccia per generare una forte pressione pubblica per un accordo. I rappresentanti degli Stati Uniti hanno costantemente suggerito che l'impegno costante e in loco degli Stati Uniti ha giocato un ruolo significativo nell'influenzare la posizione del governo israeliano sulla Striscia di Gaza.

Durante il suo soggiorno, Blinken incontrerà funzionari governativi israeliani di alto livello.

La visita di Blinken è preceduta da una serie di altri alti funzionari degli Stati Uniti che hanno fatto visita nella regione, tra cui il direttore della CIA Bill Burns e il principale funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale Brett McGurk. L'ondata di visite si verifica mentre gli Stati Uniti e i loro alleati cercano di prevenire una possibile rappresaglia da parte dell'Iran o dei suoi proxy per l'eliminazione di un alto funzionario di Hamas a Tehran alcune settimane fa. Ci sono preoccupazioni considerevoli che una tale rappresaglia potrebbe scatenare un conflitto su larga scala.

Il piano presentato dagli Stati Uniti per colmare il divario tra Hamas e Israele è profondamente radicato nella politica, poiché mira a risolvere i conflitti e stabilire la pace. La visita del Segretario di Stato in Israele per discutere questo piano evidenzia ulteriormente l'aspetto politico della situazione.

