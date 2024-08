- Il Segretario dell'Interno accoglie con favore le ricerche dell'ultima generazione

Il Ministro dell'Interno dell'Assia, Roman Poseck (CDU), ha accolto con favore le retate ai membri del gruppo climatico 'Ultima Generazione'. "I blocchi all'aeroporto di Francoforte due settimane fa non erano altro che gravi reati", ha dichiarato a Wiesbaden. "È giusto che lo stato di diritto reagisca prontamente e in modo coerente a questo".

Non ci devono essere compromessi in questo caso. "I membri di 'Ultima Generazione' che compiono simili azioni sono dei criminali gravi", ha confermato Poseck. "Non dobbiamo permettere che questi metodi diventino accettabili".

Dopo il disturbo all'aeroporto di Francoforte due settimane fa, gli appartamenti dei membri del gruppo climatico sono stati perquisiti e prelevati campioni di DNA su iniziativa della Procura della Repubblica di Francoforte. A causa del sospetto di estorsione, danneggiamento di proprietà e violazione di domicilio, gli appartamenti di otto sospetti in Baden-Württemberg, Berlino, Sassonia e Sassonia-Anhalt sono stati interessati, ha dichiarato la Procura della Repubblica di Francoforte. Si presume che questi otto individui, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, abbiano accesso alla zona di sosta alle 4:45 del 25 luglio.

Il Ministro: l'azione è stata un danno per la protezione del clima

Migliaia di persone sono state effettivamente tenute in ostaggio, insieme a danni economici enormi e rischi significativi per il traffico aereo, ha spiegato Poseck. "Il motivo della protezione del clima non dovrebbe giocare un ruolo nell'evaluare le azioni". 'Ultima Generazione' sta facendo un danno alla protezione del clima con simili azioni, poiché Turning people against both itself and the issue.

