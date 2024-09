- Il Segretario degli Affari Interni non rileva cambiamenti nelle discussioni sui migranti.

Il ministro dell'Interno della CDU esprime preoccupazioni sulla politica migratoria del governo a semaforo

Il ministro dell'Interno della CDU, Michael Stübgen, ha espresso scetticismo riguardo ai piani del governo a semaforo per gestire la migrazione irregolare. Parlando all'agenzia stampa tedesca, Stübgen ha condiviso le sue preoccupazioni, dicendo: "La maggior parte dei rifugiati potrà ancora entrare liberamente in Germania con questa politica. Uno spostamento genuino dell'asilo non è possibile attraverso queste misure".

Stübgen, che è anche il capo della conferenza dei ministri dell'Interno, ha criticato il piano del ministro federale dell'Interno Nancy Faeser (SPD) per accelerare il trasferimento dei richiedenti asilo registrati altrove ai loro paesi europei responsabili. "Invece di bloccare la migrazione, la coalizione a semaforo vuole prima creare più burocrazia", ha dichiarato, aggiungendo che ciò richiederebbe ulteriori procedure di esame, alloggi separati, possibile detenzione di interi gruppi, regolamentazioni legali, personale aggiuntivo e un'infrastruttura nuova. Tuttavia, attualmente solo circa il 10% dei migranti in arrivo è registrato nei paesi europei di transito.

Faeser ha presentato i suoi piani in una riunione del governo federale e dei sindacati sulla migrazione, ma non è stata raggiunta alcuna intesa. Il governo sta ancora pianificando le riforme, mentre il leader della frazione della CDU e presidente, Friedrich Merz, ha dichiarato le trattative infruttuose.

Stübgen sostiene controlli frontalieri più severi

In risposta all'annuncio di Faeser sui controlli frontalieri, Stübgen, in qualità di presidente della conferenza dei ministri dell'Interno, ha espresso il suo sostegno. Tuttavia, ha sottolineato che "i confini con i Paesi Bassi e la Danimarca sono poco popolari come punti di ingresso".

Dal ottobre scorso ci sono controlli fissi ai confini terrestri con la Repubblica Ceca, la Polonia e la Svizzera per contrastare il contrabbando e limitare la migrazione irregolare. Dal autunno del 2015, controlli simili sono stati introdotti anche al confine tedesco-austriaco.

