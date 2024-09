Il segnale segnaletica identifica il problema e risponde con una strategia costosa e scoraggiante.

Il "Golden Handshake" per gli Anziani si Profila. La Coalizione del Semaforo Crede nel Guadagnare un Vivacchio Post-Età della Pensione. In Superficie, Questo Sembra Benefico, Ma è Lontano dall'Essere Ideale. Il Governo Federale Dovrebbe Esaminare la Questione "Pensione a 63" - Invece, Stanno Applicando un Costoso Cerotto.

Gli appartenenti alla Generazione del Boom sono i colpevoli, secondo gli studi. Accumulano i loro risparmi e hanno una predilezione per andare in pensione presto, che grava sulla ridotta base di contribuenti del fondo pensione. Tuttavia, hanno il diritto di farlo, considerando che il governo federale sotto Angela Merkel ha introdotto la "pensione a 63" come regalo per il più grande blocco elettorale. Chi ha lavorato per 35 anni può transitare agevolmente in pensione con lievi detrazioni. Maiorca, non lavoro.

La motivazione dietro di esso era la natura sfiancante dei lavori come le cure e i tetti, che spesso lasciano il segno sulle persone man mano che invecchiano. Tuttavia, il mercato del lavoro tedesco è anche casa di lavori d'ufficio adatti all'età. Nel frattempo, il governo federale dubita ora della saggezza della "pensione a 63". Benevoli, forse, ma fuori contatto con le esigenze del mercato del lavoro.

Un Cerotto Costoso e Inefficace

I dipendenti regolari approfittano anche dei loro diritti in pensione, data la loro comprensione di base della matematica. Ma il governo federale, fedele a se stesso, reagisce con il suo tocco unico - un idrante. Di conseguenza, la cabinet ha introdotto il Bonus per il Ritardo della Pensione. In teoria, non è un'idea malvagia. Chi lavora oltre l'età della pensione riceve la pensione mancata come bonus immediato, insieme ai contributi dell'employer alla sicurezza sociale come parte del suo stipendio. È un aumento dello stipendio del 11%.

Chi apprezza il proprio lavoro e vuole continuare a lavorare ha tutto da guadagnare. In linea di principio, ha senso. Tuttavia, il Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) si oppone fermamente all'invasione di miliardi di euro dei fondi pensione. La distribuzione dei fondi a coloro che hanno reddito da lavoro non convince i sindacalisti. Tuttavia, il governo federale invia un messaggio contrastante con il Bonus per il Ritardo della Pensione. Siamo incoraggiati a lavorare di più o a ritirarci presto?

In tutta Onestà, la Fine della "Pensione a 63"

Ammettere l'irresponsabilità della "pensione a 63" di fronte al cambiamento demografico drammatico sarebbe l'approccio onesto. È un fardello insostenibile per le generazioni future. L'associazione degli employer sostiene l'abolizione della "pensione a 63" alla luce della carenza di competenze. L'ex Cancelliere Angela Merkel ha priorizzato le elezioni rispetto al suo lascito politico.

Anche la coalizione del semaforo evita il coraggioso taglio. Invece, stanno applicando un cerotto improvvisato e costoso alla ferita della carenza di competenze con il Bonus per il Ritardo della Pensione. Non è il tipo di segnale trasformativo per la posizione economica tedesca che tutti e tre i partiti di governo avevano promesso.

L'occupazione e la sicurezza sociale sono fattori cruciali in questa discussione, poiché l'introduzione del governo federale della "pensione a 63" ha importanti implicazioni per il fondo pensione, che potrebbe portare a una carenza di contribuenti. Inoltre, il Bonus per il Ritardo della Pensione, pur non essendo un'idea malvagia in teoria, potrebbe potenzialmente confondere i lavoratori su quando andare in pensione, ulteriormente complicando le questioni di occupazione e sicurezza sociale.

Leggi anche: