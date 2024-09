Il segnale di allarme della recessione non lampeggia più di rosso, ma si attiva un altro segnale.

Bandiere rosse stanno emergendo ora a causa del fatto che i rendimenti del Tesoro si stanno muovendo verso una "direzione normale" una volta di più. (Sì, hai capito bene.)

Quando il rendimento del Tesoro a 2 anni supera quello a 10 anni, si verifica un evento noto come "curva dei rendimenti invertita", che segnala che gli investitori vedono il futuro prossimo come più rischioso del futuro lontano. Questo accade perché i rischi elevati spingono gli investitori a richiedere un rendimento più alto, o rendimento, per investire in titoli del Tesoro degli Stati Uniti.

Dopo il report sull'occupazione di venerdì, che ha indicato una lieve diminuzione del tasso di disoccupazione ad agosto e una diminuzione del numero di dipendenti assunti rispetto agli anni precedenti, il rendimento a 2 anni è sceso al di sotto di quello a 10 anni, portando a una "curva dei rendimenti non invertita". Tuttavia, questo spostamento non è avvenuto improvvisamente. L'anticipazione di tassi di interesse più bassi, che gli investitori hanno tenuto in considerazione per diversi mesi, ha causato una diminuzione dei rendimenti a breve termine come il 2 anni.

Il report sull'occupazione e il rilascio di dati sull'inflazione per lo più positivi questa settimana hanno rafforzato la convinzione che la Federal Reserve ridurrà i tassi di interesse alla sua prossima riunione - e ha aumentato anche la probabilità di ulteriori tagli nei prossimi incontri di quest'anno.

Tuttavia, c'è un problema con questo. Quando la curva dei rendimenti, che è la differenza tra il 10 anni e il 2 anni, diventa positiva, o "non invertita", poco prima che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse, tende a seguire una recessione non molto tempo dopo.

Ad esempio, quando la curva dei rendimenti è diventata positiva a dicembre 2000, la Federal Reserve ha ridotto i tassi di interesse un mese dopo. Due mesi dopo è iniziata una recessione. Una sequenza di eventi simile si è verificata prima della Grande Recessione.

Tuttavia, ci sono state numerose occasioni in cui la curva dei rendimenti si è non invertita senza che una recessione seguisse immediatamente. L'ultimo caso di curva dei rendimenti non invertita è stato a settembre 2019. Poco dopo, la Federal Reserve ha ridotto i tassi, ma una recessione non si è verificata fino a febbraio 2020.

Per questo motivo, Marco Giacoletti, professore di finanza e economia alla USC Marshall School of Business, considera la disinversione della curva dei rendimenti "solo uno dei molti segnali dell'attività economica futura disponibili per gli economisti".

"Io non certo non liquiderò la ‘disinversione’ della curva dei rendimenti", ha dichiarato Kristina Hooper, chief global market strategist di Invesco, a CNN. Tuttavia, Hooper non è particolarmente preoccupata per una recessione imminente.

Un motivo per cui non è particolarmente preoccupata è che la curva dei rendimenti è stata invertita per un periodo di tempo più lungo rispetto alle recessioni passate. Di conseguenza, la non inversione potrebbe segnalare una recessione che è più lontana di quanto non abbia indicato in passato.

Inoltre, ci sono numerosi fattori che influenzano i movimenti dei rendimenti, tra cui il governo che deve mettere all'asta una quantità significativa di debito per finanziare le sue spese, che non hanno nulla a che fare con le aspettative di recessione, ha dichiarato Hooper. "Quindi è difficile dire che assolutamente crediamo che accadrà esattamente come è accaduto storicamente".

Kevin Flanagan, responsabile della strategia sui titoli a reddito fisso di WisdomTree, si concentra maggiormente sugli indicatori del mercato del lavoro per segnalare una potenziale recessione piuttosto che sulla curva dei rendimenti. "Il mercato del lavoro si sta raffreddando, ma non è debole. Non sta collassando".

Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito abbastanza da attivare un separato predittore di recessione noto come "regola di Sahm".

