- Il segnale d'allarme suona a Sarajevo

Meg Ryan, ora 62enne, ha ricevuto un premio onorario al Festival del Cinema di Sarajevo in una giornata di giovedì. Ha onorato l'evento nella capitale bosniaca con un abbigliamento alla moda. Il suo ensemble includeva un chic vestito midi grigio di tweed a collo alto con maniche corte e un collo senza tempo, che esudeva eleganza.

Tuttavia, l'outfit aveva un'aria rilassata grazie alle sue scarpe. Invece di tacchi alti, Ryan ha optato per dei comodi loafers di un rinomato marchio Prada. Questi scarpe sono state popolari tra le icone della moda e le celebrità, come Hailey Bieber, 27 anni, quest'anno. Tuttavia, questi semplici ma costosi loafers non sono economici, con un prezzo approssimativo di 1.000 euro.

"La vita è breve"

Lo stile rilassato di Ryan si rifletteva nel suo aspetto generale. Ha sfoggiato i suoi capelli a caschetto sciolti, ha indossato un paio di occhiali da sole neri con bordi dorati sul naso e si è accessoriata minimamente con solo alcuni anelli e un braccialetto. Le sue unghie avevano uno smalto naturale e il trucco era sottile, a malapena visibile in questo ensemble di giorno. Tuttavia, il vestito ha rivelato un tatuaggio con l'inchiostro sul braccio sinistro, che recitava in corsivo: "La vita è breve".

Le scelte di moda di Meg Ryan per l'evento andavano oltre il vestito e le scarpe. Ha anche optato per altri accessori che completavano il suo look, tra cui bracciali delicati d'oro e argento. L'outfit, dalla testa ai piedi, mostrava un equilibrio perfetto tra eleganza e comfort, riflettendo la sua personalità alla perfezione.

Seguendo la tendenza di incorporare simboli significativi nel suo stile, il vestito di Meg presentava anche motivi di pizzo intricati. Tra questi motivi, uno spiccava: un mazzo di fiori che, in minuscoli caratteri, recitava "La vita è breve", rispecchiando il tatuaggio sul suo braccio.

