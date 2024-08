- Il segmento operativo del settore ferroviario è soggetto a potenziali riduzioni di manodopera, come ha indicato il capo del gruppo di lavoro europeo.

L'annuncio della Deutsche Bahn di licenziare in massa ha lasciato i suoi dipendenti in uno stato di incertezza, secondo il sindacato dei ferrovieri e dei trasporti (EVG). Il presidente del sindacato ha espresso le sue preoccupazioni all'agenzia di stampa tedesca, affermando che la comunicazione del consiglio di amministrazione era confusa. "Non dovrebbero esserci licenziamenti nel settore operativo, ma piuttosto un'espansione."

Il divario di competenze incombe minaccioso sul settore ferroviario. "Questo avrà sicuramente un impatto sul settore ferroviario." È fondamentale che i risparmi non vengano a scapito dei clienti o della sicurezza.

La Deutsche Bahn si trova in una crisi finanziaria e deve tagliare i costi. Alla fine di luglio, il direttore finanziario della società, Levin Holle, ha annunciato che migliaia di posti di lavoro, in particolare nell'amministrazione, sarebbero stati eliminati nei prossimi anni. La società intende ridurre la sua forza lavoro a tempo pieno di circa 30.000 posti entro i prossimi cinque anni, secondo Holle. "Dobbiamo far circolare più treni con meno dipendenti in futuro," ha detto il CEO della società, Richard Lutz.

Tuttavia, ci sono riserve all'interno dell'EVG. "Se vuoi più treni sulle rotaie, devi prima assumere più dipendenti," afferma Karsten Ulrich, capo del gruppo professionale degli autisti di treni dell'EVG. "Possiamo far circolare solo tanti treni quanti sono i dipendenti disponibili, non il contrario."

La decisione controversa della Deutsche Bahn di ridurre la sua forza lavoro di 30.000 posti nei prossimi cinque anni, annunciata dal direttore finanziario Levin Holle, ha suscitato preoccupazioni all'interno del sindacato dei ferrovieri e dei trasporti (EVG). Queste preoccupazioni sono condivise da Karsten Ulrich, capo del gruppo professionale degli autisti di treni dell'EVG, che afferma: "Il piano della DB di far circolare più treni con meno dipendenti sarà difficile, poiché il settore operativo richiede un numero sufficiente di dipendenti per garantire la sicurezza e l'efficienza."

Leggi anche: