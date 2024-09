- Il segmento del Ponte Carola in rovina sarà restaurato nel 2025

Rinnovamento previsto del ponte Carol, sezione D entro il 2025

Secondo i registri della città, la renovazione di una specifica sezione del ponte Carol a Dresda dovrebbe essere completata entro il 2025, con un costo stimato di circa 8,4 milioni di euro. Questa sezione è lunga circa 400 metri e consiste in tre sezioni collegate da travi trasversali. Purtroppo, una parte considerevole della sezione centrale, dove passa la tramvia, è crollata.

Le sezioni A e B del ponte già rinnovate

Le due sezioni esterne del ponte hanno recentemente subito dei lavori di renovazione e il ponte è stato riaperto al traffico nel marzo 2024. Il ponte Carol attraversa la strada federale B170, le linee della tramvia e i percorsi per biciclette, collegando la zona del governo con il lato della città vecchia e costruito come ponte in cemento armato precompresso nel 1971.

Alto volume di traffico sul ponte Carol

Secondo un conteggio del traffico effettuato a settembre 2023, in media 27.100 veicoli utilizzavano il ponte giornalmente. Tuttavia, è importante notare che una sezione del ponte era in fase di renovazione al momento. A settembre 2022 sono stati registrati 31.300 veicoli giornalieri, evidenziando l'importanza del ponte come principale via di traffico per il centro di Dresda.

Data l'alto volume di traffico sul ponte Carol, trasporti e telecomunicazioni efficienti sono fondamentali durante il processo di renovazione.

Dopo la renovazione, i trasporti e le telecomunicazioni migliorati sul ponte sono attesi per migliorare la connessione tra la zona del governo e il lato della città vecchia.

