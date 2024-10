Il secondo prodotto per la cura della pelle più costoso è considerato "inadeguato" in confronto.

Una soluzione versatile per la cura della pelle adatta a diverse età e tipi di pelle, utilizzabile sia sul corpo che sul viso - un prodotto che si adatta a tutte le occasioni e alla famiglia intera? Sembra comodo, vero? Molte case hanno un prodotto multifunzione come base nel loro bagno. Alcuni marchi hanno mantenuto la loro popolarità per decenni, mentre altri sono evoluti nel tempo e alcuni sono recentemente entrati sul mercato. Nonostante promettano risultati straordinari, questi prodotti generalmente condividono una formula di base e un packaging minimalista. Sembra che non si possa sbagliare con loro, giusto?

Il gruppo tedesco di consumatori Öko-Test ha deciso di indagare se questi prodotti multifunzione vivono veramente all'altezza della loro reputazione e ha esaminato 22 di questi prodotti sul mercato, inclusi sei cosmetici naturali certificati. I tester hanno pagato tra 0,92 e 26,40 euro per una bottiglia da 200 ml di questi prodotti.

Mezzo delle creme per la cura della pelle ottiene un "molto buono"

I risultati del test suggeriscono che circa la metà delle creme per la cura della pelle ha ricevuto un "molto buono". Questa categoria include opzioni economiche dai negozi di discount e dalle farmacie. Ad esempio, la "Crema idratante Aveo Soft Care" di Müller, la "Crema morbida Balea" di dm e la "Crema morbida Bevola Light" di Kaufland - solo 0,92 euro per 200 ml.

Tuttavia, non tutte le creme per la cura della pelle soddisfano i criteri di sicurezza: tracce di componenti dell'olio minerale, conservanti dannosi e altri problemi affliggono diversi prodotti. Anche se la maggior parte delle aziende nei prodotti multifunzione esaminati ha eliminato i grassi e gli oli a base di petrolio, i paraffini sono stati trovati negli ingredienti di tre prodotti. Questi prodotti potrebbero contenere idrocarburi aromatici del petrolio minerale (MOAH), che potrebbero contenere composti potenzialmente cancerogeni. La "Lozione idratante per il corpo ricca di amore di Dove" di Unilever è stata declassata a "soddisfacente" a causa di un alto contenuto di MOAH.

Essere cauti nell'utilizzo sui bambini

Il prodotto meno impressionante del test, in vendita a 15,84 euro, ha ricevuto un "insufficiente". La "Crema comfort al camomillo pura" di Yves Rocher è stata caratterizzata dalla presenza di PEG/PEG derivati, che possono aumentare la permeabilità della pelle ai sostanze esterne. La crema contiene acido salicilico, un agente utilizzato nei trattamenti per l'acne, conservanti o contro la forfora. Nell'UE, l'acido salicilico è classificato come potenzialmente tossico per la riproduzione (categoria 2) e il suo possibile effetto ormonale è sotto indagine. Inoltre, l'acido salicilico può causare danni agli occhi.

Despite adhering to the legal maximum amounts set by the Cosmetics Regulation, Öko-Test raised concerns about the product's use due

Leggi anche: