Il secondo più alto rango della Cina, i viaggi ufficiali in Russia per rafforzare i rapporti, con il conflitto in Ucraina che persiste.

Li, il secondo in comando di Xi Jinping, leader della Cina, si incontrerà con il presidente russo Vladimir Putin e discuterà della collaborazione Cina-Russia e dei legami strategici con il primo ministro russo Mikhail Mishustin, come riportato dall'agenzia di stampa statale russa Tass il mercoledì.

Li ha espresso apprezzamento per i rapporti tra i due paesi all'arrivo all'aeroporto di Vnukovo a Mosca il martedì, accolto da funzionari russi e una guardia d'onore.

"La relazione tra Cina e Russia nel mondo moderno ha dimostrato un rinnovato vigore e vitalità, con un aumento della fiducia politica, una collaborazione di successo in vari settori, un'amicizia radicata e una stretta e efficace collaborazione internazionale", ha dichiarato Li in una nota stampa. Ha menzionato che la visita mirava a rafforzare gli sforzi di cooperazione.

Il viaggio del premier - per l'incontro annuale con il primo ministro russo - segna la prima visita di alto livello cinese in Russia dal momento in cui le forze ucraine hanno invaso inaspettatamente la regione russa di Kursk due settimane prima.

La Russia sta lavorando diligentemente per respingere questa invasione, che segna il primo caso di truppe straniere che mettono piede sul suolo russo dalla Seconda Guerra Mondiale, e si verifica mentre aumenta la pressione per porre fine al conflitto in Ucraina, che è iniziato nel 2022 con l'invasione su larga scala della Russia del suo vicino.

In risposta alle domande dei media sulla situazione, un portavoce del ministero degli Esteri cinese ha esortato "tutte le parti" a evitare di peggiorare il conflitto e di estendere il campo di battaglia. La Cina ha continuato a sostenere una soluzione politica alla crisi.

La Cina ha ricevuto critiche e pressioni dall'Occidente per limitare le esportazioni di beni a doppio uso, come attrezzature aerospaziali, di produzione e tecnologiche, alla Russia, che i leader occidentali e Kyiv sostengono stiano sostenendo lo sforzo bellico russo.

I funzionari cinesi hanno cercato di posizionare il paese come un mediatore neutrale nel conflitto, anche se il loro coinvolgimento con Kyiv è stato limitato mentre si approfondiscono i rapporti con Mosca in vari settori.

La Cina ha ospitato per la prima volta un alto funzionario ucraino dal momento dell'invasione russa quasi tre anni fa all'inizio di questo mese.

L'incontro di mercoledì tra Li e Mishustin fa parte dei colloqui annuali che si svolgono dal 1996, finalizzati a promuovere la cooperazione pratica secondo le visioni di Xi e Putin. I due funzionari sono attesi per discutere della loro "partnership completa e dell'interazione strategica", concentrandosi sul commercio e sull'economia, come riportato dalla Tass.

Il commercio tra Cina e Russia ha raggiunto nuovi record nel 2022, superando l'obiettivo di 240 miliardi di dollari prima del previsto. La Russia è diventata fortemente dipendente dal mercato, dalle merci e dagli investimenti della Cina dal momento in cui il paese è stato colpito da sanzioni internazionali

Leggi anche: