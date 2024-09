Le produzioni cinematografiche più commercialmente trionfali della storia - "Il secondo in posizione di comando è il nono" (parafrasato)

Durante il weekend del Labor Day negli Stati Uniti, diversi film hanno registrato un notevole aumento al botteghino. In testa alla classifica c'è il sequel animato di Pixar "Inside Out 2", che ha registrato una crescita eccezionale: con un incasso mondiale di $1,667 miliardi, ora si trova al nono posto nella classifica dei film più redditizi di tutti i tempi, secondo "Box Office Mojo". Questo ha fatto scendere "Il Re Leone" del 2019 dalla sua posizione. Si prevede che "Inside Out 2" conquisterà facilmente almeno l'ottava posizione, poiché attualmente dista solo $4 milioni da "Jurassic World". Tuttavia, sembra improbabile che salirà ancora, con "Spider-Man: No Way Home" al settimo posto, con un incasso di circa $1,92 miliardi. Attualmente, il primo posto appartiene all'epico di fantascienza "Avatar" del 2009, con un impressionante $2,9 miliardi.

In modo interessante, "Inside Out 2" ha risolto una disputa semantica: superando "Frozen 2" alcune settimane fa, è stato acclamato come il film animato più redditizio di tutti i tempi. Tuttavia, il remake de "Il Re Leone", nonostante fosse computerizzato, è stato classificato come film live-action a causa della sua qualità fotorealistica. Questo cambio di posizioni ha finalmente chiarito ogni confusione - "Inside Out 2" è ora indiscutibilmente al primo posto in questa categoria.

"Deadpool & Wolverine" avanzano anche

Il secondo e finora l'unico altro film a superare il miliardo di dollari nel 2022 ha anche registrato un notevole aumento nel weekend. La improbabile coppia "Deadpool & Wolverine" ha ora incassato un incredibile $1,26 miliardi, posizionandosi nella top 25. Attualmente, il film si trova al 24° posto, con Hugh Jackman (55) e Ryan Reynolds (47) che puntano ragionevolmente alla top 20. Per raggiungere questo obiettivo, dovrebbero colmare il divario di $70 milioni attualmente detenuto da "Star Wars: The Last Jedi" (al 20° posto). Nella classifica interna Marvel, "Deadpool & Wolverine" si trova attualmente al settimo posto.

Il film "Deadpool & Wolverine" ha registrato il suo aumento durante il weekend

