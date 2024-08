- Il secondo giorno di sciopero vede i voli cancellati.

Experience, una controllata di Lufthansa, ha subito alcune cancellazioni di voli il secondo giorno di protesta dei lavoratori. La causa è uno sciopero in corso dei membri dell'equipaggio di cabina e dei piloti, promosso dai sindacati UFO e Vereinigung Cockpit (VC), che proseguirà fino a venerdì. All'aeroporto di Francoforte, 8 dei 26 voli previsti per mercoledì sono stati cancellati, e un volo per Ibiza è stato cancellato all'aeroporto di Monaco, come riferito da Experience.

Un portavoce ha affermato che stanno facendo ogni sforzo per far arrivare i passeggeri rimasti bloccati a destinazione. Tre voli a breve raggio sono stati affidati a compagnie aeree partner, consentendo così agli ospiti di mantenere i loro programmi di viaggio. Tuttavia, la prolungata protesta rappresenta una sfida significativa per Experience. Sono previsti oltre 270 voli per e da Francoforte e Monaco nel corso dello sciopero. Il programma di voli per giovedì sarebbe stato definito più tardi nel pomeriggio.

Critica all'azione di protesta

I sindacati affiliati al gruppo Lufthansa stanno sfruttando la protesta di quattro giorni per fare pressione per i loro accordi collettivi di lavoro unici, dopo un accordo tra la direzione e il sindacato rivale Verdi. UFO e VC sostengono che Verdi rappresenta solo pochi piloti e assistenti di volo all'interno dell'azienda. Experience Airline, fondata nel 2021, opera attualmente 27 aeromobili, coprendo destinazioni turistiche in Europa e all'estero. Sono impiegate circa 1.900 persone come equipaggio.

Jens Ritter, CEO del marchio principale Lufthansa, ha criticato l'azione di protesta. "I nostri passeggeri stanno inutilmente soffrendo", ha detto martedì sera, in riferimento all'accordo collettivo di lavoro raggiunto con Verdi, che offre prospettive promettenti per il personale. Verdi è il più grande sindacato all'interno del gruppo Lufthansa e opera attivamente in numerose altre compagnie aeree. Ritter ha affermato: "Queste proteste sono inutili e dannose per Experience Airline".

Despite the cancellation of several flights due to the ongoing strike, Experience Airline is working diligently to reschedule stranded passengers. The prolonged protest in Germany, led by UFO and Vereinigung Cockpit (VC), is causing significant disruptions to the airline's operations, affecting over 270 flights to and from Frankfurt and Munich.

