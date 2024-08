Il secondo diamante più grande del mondo è stato scoperto in Botswana.

La bellezza dei diamanti affascina inevitabilmente le persone. Recentemente, un nuovo gioiello grezzo è stato estratto in Botswana e ha suscitato l'interesse di tutti. Non solo la tecnologia moderna ha aiutato nella sua scoperta, ma è anche uno dei più grandi mai trovati nel mondo.

Questo diamante è grande come un avocado e si colloca tra i più grandi del mondo: un diamante grezzo colossale è stato scoperto in una miniera del Botswana. La Lucara Diamond Corp, una società canadese che gestisce la miniera di Karowe a nord-est dove è stato trovato il gioiello, ha dichiarato che pesa 2492 carati. L'azienda ha spiegato che la pietra è stata scoperta e estratta grazie alla tecnologia a raggi X.

La società non ha ancora rivelato la qualità e il valore del diamante. Tuttavia, il CEO della Lucara, William Lamb, lo ha definito "uno dei più grandi diamanti grezzi mai trovati" e ne ha elogiato la "alta qualità".

Il diamante scoperto è stato presentato, tra gli altri, al presidente del paese, Mokgweetsi Masisi. Il governo del Botswana lo ha definito il secondo diamante più grande del mondo.

Tobias Kormind, CEO dell'azienda di gioielli online 77 Diamonds, ha trovato questa scoperta affascinante, definendola "il diamante grezzo più importante degli ultimi 120 anni". Questo è stato reso possibile dalle nuove tecnologie utilizzate nella miniera del Botswana, che Kormind ha detto consentono di recuperare diamanti più grandi dalla terra senza romperli. Si prevedono ulteriori scoperte del genere in futuro.

I diamanti alimentano l'economia del Botswana

Il Botswana è noto per la sua industria dei diamanti, che lo rende uno dei maggiori esportatori di diamanti al mondo. Il commercio dei diamanti rappresenta una parte significativa del PIL del paese (30%) e quasi tutte le sue esportazioni (80%). Questo paese africano senza sbocco sul mare è tra i maggiori produttori di diamanti al mondo. A metà del 2021, la Lucara aveva già scoperto un diamante grezzo da 1174,76 carati nel Botswana, inviato dalla miniera di Karowe, che era stato precedentemente classificato come il terzo diamante più grande del mondo.

Il diamante più grande mai documentato è stato scoperto nel 1905 in Sud Africa, a Cullinan, vicino alla capitale Pretoria. La pietra da 3106 carati è stata tagliata e ora fa parte dei Gioielli della Corona britannica.

La scoperta di un diamante di grandi dimensioni ha suscitato l'interesse a livello globale: il grande diamante grezzo da 2492 carati viene celebrato come uno dei più grandi mai scoperti nel mondo, e non è l'unico gioiello di dimensioni notevoli trovato recentemente in Botswana.

L'industria dei diamanti del Botswana prospera grazie a scoperte come queste: questo paese africano, noto per le sue esportazioni di diamanti, trae circa il 30% del suo PIL e quasi tutte le sue esportazioni dal commercio dei diamanti, rendendolo uno dei maggiori produttori di diamanti al mondo.

