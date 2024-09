- Il secondo classificato e l'allenatore di Darmstadt, Lieberknecht, decidono di dividersi.

"La squadra di bassa classifica SV Darmstadt 98 e il suo allenatore, Torsten Lieberknecht, hanno deciso di separarsi immediatamente. Lieberknecht, che ha 51 anni, ha avviato la separazione, come annunciato dalla squadra dopo la brutta sconfitta per 0:4 contro SV Elversberg. Con questa nuova sconfitta, hanno ora perso tre delle prime quattro partite di seconda divisione di questa stagione, facendoli scendere al penultimo posto in classifica."

"Ho sempre sottolineato che nessuno è più importante del club, neanche io", ha dichiarato Lieberknecht in una nota, continuando con "Spero che questa difficile scelta, presa dopo attenta riflessione, aiuti tutti a guardare avanti e unire le forze per le sfide future."

Lieberknecht ha raggiunto gli Hessiani nell'estate del 2021. Nella stagione 2022/2023, ha guidato sorprendentemente le "Lilies" alla promozione in Bundesliga. Tuttavia, il loro soggiorno nella massima serie è stato breve, poiché sono stati nuovamente retrocessi come primi contendenti.

"Oggi non è un giorno felice per SV Darmstadt 98. Perché una persona che è profondamente legata alle 'Lilies' e ha contribuito significativamente al club non è più il nostro allenatore", ha detto il presidente di SV Darmstadt 98, Rüdiger Fritsch.

Nel frattempo, la coppia di allenatori attuale, Darius Scholtysik e Ovid Hajou, gestirà l'allenamento, come annunciato dalla squadra. Il club annuncerà il successore di Lieberknecht "nel momento giusto".

"Despite the team's current struggle in the Second Bundesliga, Lieberknecht's impact was significant during his time, as he successfully led SV Darmstadt 98 to the Bundesliga and back again."

"Purtroppo, la posizione attuale del club nella Seconda Bundesliga non è ideale, avendo perso tre delle prime quattro partite, piazzandosi al penultimo posto in classifica."

