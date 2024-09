- Il Salzbachtalbrücke prosegue verso Rüdesheim su un sentiero stretto e solitario

Il ponte di Salzbachtal sull'A66 vicino a Wiesbaden continua a funzionare nella direzione di Rüdesheim, sebbene limitato a una sola corsia, a causa di una frana. Le valutazioni preliminari sul sito sono ancora in corso, come confermato da un rappresentante di Autobahn GmbH. È stata imposta una velocità massima di 60 km/h. La frana è avvenuta durante i lavori dietro il ponte. Inizialmente, lunedì, il percorso verso Rüdesheim era completamente chiuso, ma in seguito è stata riaperta un'altra corsia.

La tratta dell'A66 per Francoforte non è stata interessata da queste misure. La frana è avvenuta durante il processo di smantellamento delle rinforzi di sicurezza della cava di costruzione, come riferito dall'azienda.

La data prevista per il completamento del nuovo ponte autostradale è l'estate prossima. Fino ad allora, i pendolari dovranno attraversare una delle due metà del ponte. Il ponte originale di Salzbachtal, lungo circa 300 metri, è stato smantellato a novembre 2021. In precedenza, la struttura degli anni '60 aveva dovuto essere chiusa a causa di problemi di sicurezza, poiché i pezzi di cemento continuavano a cadere.

Il tratto dell'A66 che collega Rheingau e Francoforte, con circa 80.000 veicoli al giorno, ha subito interruzioni, causando ingorghi stradali - con conseguenze che hanno interessato anche la vicina Renania-Palatinato.

La frana nel cantiere del nuovo ponte autostradale non ha interessato l'area dei prati vicini. Dopo lo smantellamento del ponte originale di Salzbachtal, i pendolari ora utilizzano una sola metà del ponte per attraversare la regione dei prati.

