Il salvataggio del cantiere Meyer sembra imminente <unk> sia le autorità federali che il governo statale sono coinvolti.

Despite avere un libro degli ordini pieno, Meyer Werft a Papenburg potrebbe rimanere a corto di fondi entro due settimane. La società è in trattative con autorità federali e statali da mesi per ottenere un accordo di salvataggio. Secondo i rumors, il Cancelliere federale Scholz e il Presidente del Ministero di Bassa Sassonia Weil annunceranno una soluzione domani.

Secondo i resoconti del "Neue Osnabrücker Zeitung" e NDR, il governo federale e Bassa Sassonia stanno pianificando di salvare l'azienda con centinaia di milioni di euro. Domani, il Cancelliere federale Olaf Scholz, il Presidente del Ministero di Bassa Sassonia Stephan Weil e il Ministro dell'Economia di Bassa Sassonia, Olaf Lies, sono attesi per un incontro presso il cantiere navale, secondo il presidente del consiglio dei lavoratori, Andreas Hensen.

In linea di principio, tutte le parti coinvolte hanno concordato per salvare l'azienda in difficoltà, secondo un portavoce della direzione. "Tuttavia, ci sono ancora alcuni dettagli tecnici da risolvere", hanno detto. Una soluzione deve essere trovata entro il 15 settembre, altrimenti il cantiere navale rimarrà a corto di fondi. È in discussione un eventuale coinvolgimento del governo federale e di Bassa Sassonia nel cantiere navale, che potrebbe anche aumentare il capitale dell'azienda di 400 milioni di euro. Inoltre, il cantiere navale richiede garanzie per ottenere prestiti per la costruzione di navi. Entro il 2027, l'azienda, famosa per le sue navi da crociera, avrà bisogno di quasi 2,8 miliardi di euro.

Le fonti nei circoli del governo di Berlino suggeriscono che ancora non è stata presa una decisione finale, ma c'è un forte desiderio di salvare il cantiere navale. Secondo ciò, il governo federale e Bassa Sassonia potrebbero offrire ciascuno garanzie di circa 900 milioni di euro e temporaneamente assumere l'80-90% del cantiere navale. Tuttavia, un tale piano avrebbe ancora bisogno dell'approvazione di organismi come il Comitato di bilancio del Bundestag e la Commissione UE, hanno detto.

Il cantiere navale attualmente impiega circa 3.300 persone. Attualmente si trova in una grave crisi, principalmente a causa dell'aumento recente dei prezzi dell'energia e delle materie prime, e il cantiere navale riceve solo una grande parte del prezzo di acquisto alla consegna. Dietro le quinte, le trattative per un takeover statale dell'azienda sono in corso da settimane.

