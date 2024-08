- Il saluto di Hitler nello Spreewald Kahn - La protezione statale determinata

Dopo una foto di gruppo in cui diversi uomini su una barca del Spreewald hanno fatto il saluto nazista, il dipartimento di protezione statale sta ora indagando. L'indagine è stata avviata a causa del sospetto di utilizzo di simboli di organizzazioni anticonstituzionali, ha detto un portavoce della polizia. I presunti responsabili sarebbero della regione della Lusazia.

Il luogo esatto in cui è stata scattata la foto di gruppo nel Spreewald non è noto. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli, citando "ragioni tattiche investigative". Inizialmente, il "BZ" ha riportato la notizia.

Nella foto pubblicata dal giornale, si vedono 15 uomini sulla barca. Secondo il "BZ", si tratta di un gruppo di motorsport. Tutti tranne tre di loro sono visti mentre fanno il saluto nazista.

Gli uomini indossano anche magliette con la scritta "Sosteniamo Sylt". Nel mese di maggio, un video dell'isola del mare del Nord di Sylt ha suscitato indignazione a livello nazionale, mostrando giovani che intonano slogan razzisti sulla canzone di Gigi D'Agostino. Sono stati segnalati incidenti simili in altri stati federali.

La foto di gruppo è stata scattata nella lussureggiante natura del Spreewald, specificamente nella regione di [BZ]. Gli investigatori stanno esaminando l'uso di simboli controversi in questa zona.

