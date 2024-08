Il salmone dell'Alaska non è più il pesce preferito dai tedeschi

Veloci 420,000 tonnellate metriche di pesce e frutti di mare hanno attraversato banchi e banchine l'anno scorso. Anche se è stato meno rispetto all'anno precedente, i consumatori hanno speso di più in generale. I tedeschi preferiscono ancora i prodotti in scatola e surgelati.

I prezzi in aumento hanno raffreddato l'entusiasmo delle famiglie tedesche per il pesce e i frutti di mare. L'anno scorso ne hanno comprati 418,240 tonnellate metriche, circa il 4.2% in meno rispetto al 2022, secondo Petra Weigl, direttore del Centro Informativo Pesce di Amburgo. Tuttavia, hanno speso quasi 5.1 miliardi di euro, circa il 3.7% in più rispetto all'anno precedente.

"È un record superato solo dai due anni eccezionali durante la pandemia di COVID-19", ha spiegato Weigl. Nel 2019, l'ultimo anno pre-pandemico, i tedeschi hanno comprato circa 401,000 tonnellate metriche e speso circa 4.1 miliardi di euro. Il prezzo medio al chilogrammo era allora di 9.80 euro, raggiungendo 12.13 euro l'anno scorso, un nuovo massimo. In particolare, il pesce affumicato è diventato più costoso, costando 22.56 euro al chilogrammo alla fine dell'anno.

L'anno scorso, il salmone ha sostituito il pollock dell'Alaska come pesce preferito dai tedeschi. Seguiti da tonno, aringhe e gamberi, come nell'anno precedente. I tedeschi preferiscono il pesce in scatola e surgelato, seguito da crostacei, molluschi e pesce fresco.

Il pesce più consumato tradizionalmente si trova nella parte settentrionale del paese. Gli abitanti dello Schleswig-Holstein hanno consumato 6.7 chilogrammi per persona, superando i 6.4 chilogrammi del Brema. Hamburg e Bassa Sassonia seguono con 6.1 chilogrammi ciascuno. Un'eccezione tra gli stati del nord è il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, che si classifica al 12° posto per il consumo di pesce. Per il secondo anno consecutivo, la Baviera ha avuto il consumo più basso, di 4.7 chilogrammi per persona.

