Il salario minimo legale ha aumentato significativamente il reddito dei lavoratori a basso reddito

Il salario minimo legale ha significativamente aumentato i redditi dei lavoratori a basso stipendio, in particolare nella Germania orientale, secondo un'analisi dell'Istituto di Scienze Sociali ed Economiche (WSI) della Fondazione Hans-Böckler, affiliata ai sindacati, a Düsseldorf.

Il salario minimo legale è stato introdotto il 1° gennaio 2015. Di conseguenza, ci sono state significativi aumenti degli stipendi nella fascia di reddito più bassa. Per i dipendenti nella Germania orientale, questi sono aumentati in media del 21% (aggiustato per l'inflazione) tra il 2013 e il 2018, con quelli che guadagnavano circa 1.300 euro al mese che hanno visto un aumento del 31%. Nella Germania occidentale, gli effetti sono stati positivi ma meno pronunciati, poiché meno persone lavorano nel settore a basso salario. Pertanto, l'aumento nella fascia di reddito più bassa è stato di circa il 12%.

"Questi sono probabilmente effetti prevalentemente del salario minimo", ha dichiarato l'autore dello studio e esperto del mercato del lavoro Toralf Pusch. Il salario minimo ha contribuito significativamente a ridurre le disuguaglianze salariali tra le diverse regioni. "L'aumento chiaro dei redditi mensili smentisce anche la preoccupazione di alcuni esperti critici del salario minimo che i datori di lavoro potrebbero ridurre il numero di ore lavorate dai dipendenti nella fascia del salario minimo in risposta all'introduzione del salario minimo."

