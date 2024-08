- Il Saint Pauli ha assicurato i servizi di Connor Metcalfe per un periodo prolungato.

FC St. Pauli ha recentemente prorogato il contratto del calciatore della nazionale australiana Connor Metcalfe in anticipo rispetto alla scadenza prevista. Il centrocampista centrale di 24 anni, arrivato due anni fa dai campioni di Melbourne City, ha finora collezionato 65 presenze in partite ufficiali con la squadra di Bundesliga. Il suo contratto sarebbe scaduto alla fine di questa stagione.

Il nuovo allenatore Alexander Blessin ha dichiarato: "Connor ha le qualità per rivestire un ruolo più importante nei nostri progetti futuri. È intelligente in campo, si impegna al massimo negli scontri e può creare occasioni per i compagni o rappresentare una minaccia per la porta avversaria".

La nuova strategia di FC St. Pauli include la proroga anticipata del contratto di Connor Metcalfe, che si è dimostrato un giocatore prezioso per la squadra sin dal suo arrivo da Melbourne City due anni fa. Con questo nuovo accordo, Metcalfe continuerà a contribuire ai tentativi di promozione della squadra, dimostrando la sua versatilità nella creazione di occasioni per i compagni e nella minaccia alla porta avversaria.

Leggi anche: