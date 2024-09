- "Il Sahin di Dortmund ritiene che la giustificazione sia insufficiente": insoddisfatto della spiegazione fornita.

La partita a Brema non aveva ancora raggiunto il quindicesimo minuto quando Nuri Sahin ha alzato le braccia in segno di esasperazione per la prima volta. E questo sentimento di frustrazione è andato aumentando nel corso della giornata.

Il Borussia Dortmund ha iniziato questa stagione di Bundesliga con un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo, un nuovo stile di gioco e una squadra quasi completamente rinnovata. Il cambiamento richiede tempo e pazienza, ma Sahin, il nuovo allenatore del BVB, non era disposto ad accettare questi fattori come scusa per il deludente pareggio a reti inviolate contro il Werder Brema.

"Come Borussia Dortmund, dobbiamo comportarci diversamente, anche se la squadra è in transizione e ha un nuovo allenatore", ha detto il 35enne. "Per noi, questo punto oggi non è sufficiente."

A differenza di Terzic

In modo intenzionale o meno, Sahin si è già distinto dal suo predecessore Edin Terzic dopo soli tre incontri ufficiali della nuova stagione. Terzic è stato criticato all'interno della squadra, anche da alcuni giocatori, per essere troppo cauto e tatticamente "troppo remissivo" (Mats Hummels).

Il nuovo allenatore Sahin ha dimostrato l'autoconsapevolezza necessaria a Brema. La ricostruzione del personale, il passaggio a un sistema 3-4-2-1: "È un processo, ovviamente", ha detto. "Ma al Borussia Dortmund, questo processo deve accelerare". Sarebbe una scusa a buon mercato incolpare il periodo di trasferimento".

Il Borussia Dortmund sta attraversando cambiamenti a vari livelli. Anche il nuovo direttore sportivo Lars Ricken ha spiegato questo in una lunga intervista con il "Süddeutsche Zeitung" nel weekend.

Cinque acquisti di alto profilo, per circa 80 milioni di euro, saltano subito all'occhio. Maximilian Beier, difensore della nazionale tedesca, ha fatto un debutto piuttosto discreto a Brema. Tuttavia, il fatto che Dortmund abbia ridotto la sua rosa per dare più spazio a giovani come Jamie Gittens (20) o Kjell Wätjen (18) è altrettanto significativo.

Questo ha causato un problema a Brema per la prima volta. Tutti e quattro i difensori avevano già ricevuto un cartellino giallo all'inizio, e Sahin poteva sostituirne solo uno a causa della mancanza di alternative in panchina. Nico Schlotterbeck è rimasto in campo, poi ha ricevuto un cartellino rosso (73º minuto) - e non erano ancora avvenuti gli usuali infortuni o squalifiche in una lunga stagione.

Squadra troppo piccola?

Sulla questione, Sahin ha affrontato la sua squadra. "Abbiamo molti giocatori versatili", ha detto. "Mi vedo molto ben equipaggiato e mi piace lavorare con una rosa più piccola".

Lars Ricken ha rivelato a chi si sta ispirando Dortmund in questa pianificazione: "Naturalmente ci confrontiamo a livello internazionale", ha detto nell'intervista con il SZ. Con club come il Barcellona o il Benfica, "che riescono costantemente a combinare giocatori affermati con molti giovani professionisti molto promettenti che possono plasmare il futuro e creare valore per il club".

Le aspettative a Dortmund sono sempre state alte. Con Sahin e Ricken, ora sono state espresse con ancora maggiore chiarezza.

Nonostante la squadra rinnovata e il nuovo stile di gioco, Sahin non era sicuro se la prestazione deludente contro il Werder Brema potesse essere attribuita solo a questi fattori. Mentre la squadra si prepara per le partite future, Sahin ha menzionato di non essere del tutto sicuro se la dimensione attuale della rosa sarà sufficiente, considerando gli usuali infortuni e squalifiche in una lunga stagione.

