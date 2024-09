- Il Saarland si impegna a attuare una strategia sull'idrogeno.

Saarland si prefigura come hub dell'idrogeno

La amministrazione locale punta a trasformare il Saarland in un hub per l'idrogeno. Il Ministro dell'Economia Jürgen Barke (SPD) ha annunciato un'iniziativa collaborativa che coinvolge tutte le parti interessate per rivedere il piano dell'idrogeno del Saarland. Questo movimento è stato avviato con una serata di "inaugurazione" a cui hanno partecipato circa 130 delegati del commercio, della politica, dell'academia e delle comunità locali. Secondo Barke, i due principali obiettivi sono: quali azioni possono intraprendere le imprese in modo autonomo? E dove il governo può offrire assistenza?

Tre anni dopo il lancio del piano dell'idrogeno, Barke ha dichiarato notevoli progressi, citando numerosi traguardi raggiunti e il successo del lancio dell'idrogeno. In particolare, il Saarland si è affermato come area di prova per gli specialisti dell'idrogeno, ha ottenuto finanziamenti cruciali per importanti iniziative e ha intensificato la ricerca e lo sviluppo in collaborazione con le università.

"Ora è essenziale collaborare con i stakeholder per finalizzare la strategia", ha detto Barke. La coordinazione approfondita con tutte le parti interessate è fondamentale per allineare gli obiettivi statali e federali e stabilire le linee guida necessarie. In definitiva, si tratta anche di ciò che le imprese devono fare per prepararsi a un futuro sostenibile.

Il passaggio dai combustibili fossili all'elettricità rinnovabile e all'idrogeno è "inevitabile". Tuttavia, l'elettricità rinnovabile da sola non soddisferà i requisiti energetici dell'economia. Attualmente, le case automobilistiche stanno già imponendo ai loro fornitori prerequisiti di produzione a zero emissioni di CO2. "Di conseguenza, le imprese devono investire, ma hanno bisogno di solide e affidabili basi su cui costruire", ha affermato Barke. Queste saranno stabilite in collaborazione con l'iniziativa collaborativa. Inoltre, si discuterà dei fondi necessari per finanziare le nuove tecnologie.

Dopo consultazioni con gli stakeholder in diversi settori di azione, come la fornitura, l'infrastruttura, l'utilizzo e l'acquisto, sono previsti piani preliminari per gennaio. La bozza finale per la strategia dell'idrogeno aggiornata è prevista per marzo 2025.

