- Il Saarland riceve ulteriori stanziamenti di bilancio per le spese relative alle inondazioni

A seguito di un grave incidente di inondazione nel maggio 2024, che ha colpito i fiumi Saar, Nied e Blies, il Saarland ha allocato un budget di circa 93 milioni di euro per far fronte alla crisi. Nonostante il limite del debito, questo prestito aggiuntivo è stato autorizzato a causa della dichiarazione ufficiale del parlamento regionale di un disastro naturale che ha notevolmente influito sulla salute finanziaria dello stato. Questi crediti eccezionali sono stati classificati come "beni speciali" nel bilancio supplementare per entrambi il 2024 e il 2025. Il rimborso del prestito è previsto non oltre dieci anni dopo il 2027.

Le inondazioni hanno causato danni estesi in tutto lo stato, con l'industria assicurativa che stima i danni privati totali intorno ai 200 milioni di euro. "In momenti di crisi, rimaniamo uniti", ha dichiarato il Ministro delle Finanze Jakob von Weizsäcker (SPD). Sono stati assegnati circa 75 milioni di euro per riparare i danni alle infrastrutture e ai comuni dello stato, con 18 milioni di euro destinati a "aiuti per le inondazioni" per i cittadini privati. Sono stati anche messi da parte fondi per potenziare le misure di protezione dalle inondazioni.

Critiche per l'aiuto federale insufficiente

"Questo bilancio supplementare è essenziale e giustificato", ha dichiarato il deputato Stefan Thielen (CDU). Ha espresso preoccupazione per l'aiuto federale insufficiente, nonostante il Cancelliere Olaf Scholz avesse promesso solidarietà immediata dopo l'inondazione. "Questo è più che fuorviante. Ci si sente trascurati. Ci si aspettava di più". Si ritiene necessaria ulteriore assistenza federale: "Non può finire qui".

"Non abbandoniamo nessuno", ha affermato il capo della fazione SPD Ulrich Commerçon. "Questo governo regionale è in grado di facilitare la solidarietà". Il governo federale ha rinunciato alla tassa di 6 milioni di euro per l'assistenza dell'Agenzia Tecnica di Soccorso: "Questo è già un contributo sostanziale". L'ulteriore aiuto dovrebbe essere giustificato su base caso per caso. "È responsabilità del governo regionale". Si rammarica che i governi federali non abbiano investito adeguatamente in settori critici per anni.

Il Saarland ha diritto a ricevere 200 milioni di euro all'anno dalle risorse finanziarie federali di equalizzazione

"Il Saarland ha sia motivi morali che legali per ricevere l'aiuto necessario dal governo federale", ha argomentato il capo della fazione AfD Josef Dörr. Il governo deve garantire "che il nostro Saarland non rimanga indietro". La fazione AfD è stata l'unica a votare contro il nuovo debito.

Inizialmente, non era chiaro se il governo del Saarland avrebbe effettivamente utilizzato l'opzione di credito aggiuntiva del bilancio supplementare. Secondo i risultati del censimento della popolazione del 2022, la popolazione del Saarland ora supera il milione. Ciò indica che lo stato dovrebbe ricevere altri 200 milioni di euro all'anno dalle risorse finanziarie federali di equalizzazione. "Purtroppo, non sappiamo ancora quando questi fondi saranno disponibili", ha detto von Weizsäcker. Di conseguenza, devono essere previsti utilizzando i "beni speciali".

Le aree colpite dalle inondazioni sono ancora a rischio di ulteriori danni, necessitando di ulteriori investimenti in misure di protezione dalle inondazioni. L'insufficiente aiuto federale è stato un tema di discussione critica, con richieste di ulteriore supporto per alleggerire il carico finanziario.

