- Il Saarland investirà circa 30 milioni di euro durante la prima metà dell'anno.

Il corpo amministrativo del Saarland prevede un aumento della spesa per i progetti di costruzione quest'anno, superando i livelli di spesa dello scorso anno. Durante i primi sei mesi dell'anno, lo stato ha speso 30 milioni di euro in progetti di costruzione, come dichiarato da Reinhold Jost (SPD), Ministro dell'Interno, della Costruzione e dello Sport a Saarbrücken. Durante lo stesso periodo, gli ordini per la progettazione e la produzione hanno raggiunto un totale di 47 milioni di euro, pari al 63% circa degli ordini totali dell'anno precedente.

Tra i progetti di costruzione più importanti c'è la costruzione di un nuovo Centro di Biofisica all'Università del Saarland a Saarbrücken, previsto per la fine del 2025. Inoltre, l'edificio principale della Facoltà di Filosofia dell'Università del Saar è in fase di ristrutturazione e ampliamento.

Sono in corso numerosi progetti di costruzione in vari dipartimenti dell'Università del Saarland a Homburg. Sono in fase di progettazione i piani per la costruzione di una nuova scuola di protezione civile e antincendio a Homburg con una stazione dei pompieri integrata.

"Il Ministero dell'Interno e della Costruzione sostiene sia il settore accademico che quello medico e aiuta a mantenere il vantaggio competitivo a lungo termine dei luoghi universitari", ha commentato il Ministro della Costruzione Jost.

