- Il Saarland intende modernizzare i propri processi di valutazione scolastica utilizzando l'intelligenza artificiale.

A partire dal 1º agosto, gli studenti del Saarland possono ora integrare dispositivi digitali con connessione a Internet, programmi di editing del testo, software di grafica o app guidate dall'IA nelle loro valutazioni. Questa decisione deriva da un aggiornamento della politica recentemente emanato dal Ministro dell'Istruzione, Christine Streichert-Clivot (SPD).

Questa politica consente l'integrazione di ausili digitali nei test, inclusa l'incorporazione di multimediali e materiali in ogni materia scritta almeno una volta all'anno. L'obiettivo è affrontare i modelli di apprendimento degli studenti in evoluzione e le sfide poste dalla tecnologia digitale e dall'IA.

Come ha dichiarato Streichert-Clivot, "In passato, le prestazioni degli esami erano sostenute dall'ambiente domestico. Con programmi assistiti dall'IA come ChatGPT in gioco, ora abbiamo due scelte: o vietiamo il loro utilizzo e torniamo alla buona vecchia penna e carta, o li integriamo in modo ponderato in questi strumenti ausiliari."

L'IA non è un'estranea per molti studenti. In materie come il tedesco, ad esempio, gli studenti possono utilizzare l'IA per redigere bozze di saggi e criticare il processo del programma, identificando gli elementi necessari.

Il Saarland si trova ora in prima linea nell'implementazione di valutazioni digitali. Lo stato ha fiducia nelle proprie capacità tecniche, avendo gettato le basi per tali avanzamenti. Inoltre, in quanto stato federale, il Saarland vanta una posizione di primo piano nell'offerta di attrezzature digitali.

In una nota a margine, Streichert-Clivot ha annunciato una riduzione del numero di prove di rendimento estese (GLN) nelle classi 5-10 in materie scritte, di un esame all'anno.

