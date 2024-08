- Il Saarland allenta il freno del debito per i comuni

Il Saarland ha allentato il freno al debito per le città e i comuni. Come ha riferito all'agenzia di stampa tedesca il ministro dell'Interno Reinhold Jost (SPD), i comuni possono prendere prestiti straordinari fino a 480 milioni di euro fino al 2027. Questo sospende temporaneamente il divieto di nuovi prestiti in contanti dell'accordo "Patto del Saarland" stipulato nel 2019.

"Le città e i comuni hanno bisogno di respiro", ha detto Jost. "Mentre permettere un deficit annuale di 120 milioni di euro non piace a tutti, 'si può anche morire bene.' La necessità è ben stabilita e il Patto del Saarland prevede questa eccezione in questo caso."

L'accordo prevede che lo stato assuma la metà dei vecchi prestiti in contanti dei comuni, per un totale di quasi due miliardi di euro, e li ripaghi in 45 anni. In cambio, i comuni si sono impegnati a ridurre la loro quota di prestiti in contanti.

Tuttavia, il Patto del Saarland consente anche un'eccezione a questa regola se il governo riconosce un'emergenza, come ha fatto ora. "Dopo il 2019 sono accadute cose che nessuno poteva prevedere", ha detto Jost, riferendosi al COVID-19, alla guerra in Ucraina, alla migrazione, all'inflazione, all'aumento dei prezzi dell'energia e alle alluvioni del Pfingsten nel Saarland. Questa serie di crisi ha presentato nuove sfide ai comuni del Saarland, giustificando l'emergenza.

"Vogliamo ancora vivere dignitosamente in questa terra e mantenere l'amministrazione comunale", ha detto Jost. "L'alternativa non sarebbe stata il solito business, ma quasi nessun bilancio comunale sarebbe stato approvabile."

Ciò avrebbe comportato un arresto degli investimenti, tenendo conto anche dei 150 milioni di euro di fondi statali per un programma di costruzione di scuole comunali. "Sarebbe stato assurdo", ha detto Jost. Gli investimenti significano anche creazione di valore nel Saarland e quindi stabilizzano l'industria dell'edilizia.

Jost ha respinto fermamente l'asserzione che allentare il freno al debito significa che il Patto del Saarland ha fallito: "Non è fallito in alcun modo, poiché già prevedeva la situazione di multiple crisi che portano a un'emergenza".

Molti comuni hanno espresso la loro gratitudine per le nuove possibilità. "A Ensdorf o Püttlingen, altrimenti, sarebbe stato 'game over' quest'anno", ha detto Jost.

A Mettlach, il sindaco Daniel Kiefer (SPD) è anche soddisfatto dei nuovi prestiti in contanti: "Ci dà un certo margine di manovra e non dobbiamo dimenticare che dobbiamo ancora rispettare le linee guida del Patto del Saarland per limitare e ridurre ulteriormente i nostri debiti".

Certo, cercheranno di mantenere i nuovi prestiti in contanti entro i limiti, ma anche di garantire l'infrastruttura per i loro cittadini. "Dopo le sfide degli ultimi anni, ora abbiamo l'opportunità di affrontare alcune cose e renderle future-proof", ha detto Kiefer.

Il ministro stesso proviene dalla "famiglia comunale".

Il governo statale e il ministro, che è stato membro del consiglio comunale e sindaco locale a Rehlingen-Siersburg per quasi 30 anni, meritano ringraziamenti per aver agito così rapidamente. "Date che Reinhold Jost stesso proviene dalla famiglia comunale, è naturale che voglia che rimaniamo capaci di agire e non ci leghiamo le mani solo per incontrare questi criteri del Patto del Saarland", ha detto il sindaco.

Nella visione del ministro, non c'è modo di evitare una soluzione federale per il problema del debito a lungo termine. Ha anche annunciato che quest'anno inizierà una nuova revisione della finanziaria dei comuni del Saarland. Un contratto per questo è già stato assegnato.

