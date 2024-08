Il ruolo di Labbadia come potenziale salvatore per la Nigeria è accolto con scetticismo da numerosi sostenitori

Chi è Bruno Labbadia? I tifosi nigeriani sono rimasti sorpresi quando è stato annunciato come nuovo allenatore della loro nazionale. Conosciuto per aver salvato squadre della Bundesliga tedesca dalla retrocessione, Labbadia si stava avventurando in territorio inesplorato con una nazionale per la prima volta. Il suo compito era enorme.

I tifosi della nazionale nigeriana "Super Eagles" si sono svegliati con una sorpresa un martedì mattina quando hanno scoperto il loro nuovo allenatore. La familiarità non è sbocciata con Bruno Labbadia, che era la scelta meno prevedibile per molti. "Da dove l'hanno tirato fuori?", hanno scherzato alcuni tifosi sui social media.

Il quotidiano nigeriano "Daily Trust" ha cercato di presentare Labbadia, la nuova luce di speranza per la squadra nazionale in difficoltà del Nigeria, con alcuni fatti. Tuttavia, lo scetticismo di molti tifosi non si è dissipato di fronte al curriculum impressionante di Labbadia - il 58enne non aveva mai lavorato con squadre africane e non aveva mai ricoperto il ruolo di allenatore nazionale in precedenza. Inoltre, alcune persone hanno notato che le sue precedenti prestazioni a Stuttgart e Hertha BSC erano deludenti.

Tuttavia, la storia favorisce gli allenatori tedeschi in Nigeria: Labbadia, che è stato esonerato dal VfB Stuttgart ad aprile 2023 mentre lottava per evitare la retrocessione, è diventato il sesto tedesco a guidare la panchina dei "Super Eagles", dopo Karl-Heinz Marotzke, Gottlieb Göller, Manfred Hoener, Berti Vogts e Gernot Rohr.

Le qualificazioni al Mondiale rappresentano ostacoli importanti

Comunque, questi dettagli sono probabilmente irrilevanti per Labbadia, poiché l'allenatore veterano della Bundesliga e ex attaccante si trova di fronte a sfide impegnative. Con soli 12 giorni a disposizione, deve preparare la sua nuova squadra, inclusi i prolifici attaccanti Victor Boniface del campione tedesco Bayer Leverkusen e Victor Osimhen dell'SSC Napoli, per l'incontro di apertura delle qualificazioni alla Coppa d'Africa contro il Benin. Tre giorni dopo, si recheranno in Rwanda in trasferta.

Dal mese di marzo, la vera missione di Labbadia comincia - deve guidare la Nigeria verso le qualificazioni al Mondiale del 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada. La situazione non sorride ai nigeriani. Solo i vincitori del gruppo possono avanzare direttamente alla fase finale, e i quattro migliori secondi classificati si contendono i posti rimanenti attraverso i playoff. Attualmente in gruppo C, la Nigeria ha 5 punti in 4 partite e l'eliminazione sembra imminente. Tuttavia, ora l'obiettivo di Labbadia è ridare vita alla dinamic

