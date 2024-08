- Il ruolo delle minigonne non è da biasimare - Una manifestazione pubblica ingiustificata

Una mostra a Brema affronta il problema dello sfruttamento sessuale. Sono esposti i vestiti indossati da dodici donne durante i loro calvari di aggressioni sessuali, come riferito dagli organizzatori della mostra e dalla polizia di Brema. La maggior parte degli oggetti esposti sono abiti autentici, che forniscono ulteriori informazioni sulle esperienze delle donne. "What I was wearing..." è in mostra alla Wilhelm-Wagenfeld-Haus fino a inizio settembre.

La mostra intende attirare l'attenzione sul fatto che lo sfruttamento sessuale è un problema sistemico. "Una donna non viene violentata a causa di un vestito corto", hanno sottolineato gli organizzatori della mostra. Le vittime - la partecipante più giovane ha sei anni, la donna più anziana è significativamente più grande di 80 - non hanno alcuna colpa. Sono autorizzate a condividere le loro storie di sfruttamento sessuale al centro della mostra.

La mostra ha girato la Germania dal novembre 2020, con Brema come 44ª tappa. Il senatore degli Interni Ulrich Maurer (SPD) e il presidente della polizia Dirk Fasse lanceranno ufficialmente la mostra il prossimo lunedì (alle 9:30). Rimarrà esposta a Brema fino al 9 settembre, prima di proseguire per Minden.

