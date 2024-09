- Il ruolo della cittadinanza determina l'accesso di MSC all'HHLA

Il Parlamento di Amburgo concluderà la sua posizione mercoledì (a partire dalle 13:30) riguardo all'involontario coinvolgimento della più grande società di navigazione al mondo, MSC, nel provider di logistica portuale HHLA. La coalizione di sinistra-verde è prevista per spingere attraverso questo accordo nel secondo e conclusivo voto con la loro maggioranza dei due terzi. La decisione era inizialmente programmata per l'ultima sessione prima della sospensione estiva, ma è stata ostacolata dall'opposizione.

L'amministrazione di sinistra-verde di Amburgo intende incorporare la Mediterranean Shipping Company (MSC) per rinforzare la Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e la gestione dei contenitori. La città detiene il 50,1% e la MSC il 49,9% della società. In precedenza, la città possedeva circa il 70%, con il resto in flottazione libera.

Come parte dell'accordo, la MSC prevede di aumentare il suo volume di carico sui terminali HHLA a partire dal prossimo anno e di quasi raddoppiarlo a un milione di container standard all'anno entro il 2031. La corporation di navigazione svizzera intende inoltre stabilire una nuova sede tedesca ad Amburgo e, in collaborazione con la città, aumentare il capitale azionario dell'HHLA di 450 milioni di euro.

Il sindacato Verdi, i lavoratori portuali e numerosi esperti si oppongono fermamente a questo accordo. Dal loro punto di vista, non solo i posti di lavoro all'HHLA sono a rischio, ma anche quelli in altre società portuali come le operazioni portuali complessive e le operazioni di fissaggio. Inoltre, la MSC otterrebbe di fatto ampi poteri di veto attraverso questo accordo.

La decisione del Parlamento di Amburgo sull'involontario coinvolgimento della MSC nell'HHLA potrebbe avere un impatto significativo sul settore del trasporto marittimo, poiché l'accordo include piani per aumentare il volume di carico della MSC attraverso il trasporto marittimo. Il trasporto di merci potrebbe richiedere servizi di navigazione aumentati, con conseguenti cambiamenti nei programmi o nelle rotte di navigazione.

