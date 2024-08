- Il ruolo del falso coraggio nell'aggravare una condizione fredda

Circa 2,8 milioni di individui stanno attualmente affrontando una grave malattia respiratoria, caratterizzata da sintomi come starnuti, tosse, irritazione della gola, occasionalmente febbre, stanchezza, mal di testa e dolori muscolari. L'estate del 2024 è nota per la sua forte ondata di freddo.

La buona notizia: secondo l'ultimo rapporto settimanale dell'Istituto Robert Koch (RKI), l'ondata sembra essere in calo. Il numero di nuovi casi è diminuito da 3.900 casi per 100.000 abitanti della scorsa settimana ai currenti 3.300 casi. Il numero di visite mediche da parte dei genitori con figli di età inferiore ai quattro anni è anche diminuito. Poiché i bambini piccoli spesso portano agenti infettivi dal kindergarten e li diffondono tra i fratelli e i genitori, questa diminuzione è un segno incoraggiante. I raffreddori estivi attuali sono principalmente causati da rinovirus e SARS-CoV-2. I virus influenzali svolgono un ruolo minimo nel processo di infezione.

Il Problema del "Presenteismo"

I raffreddori sono una malattia comune che colpisce gli adulti due o quattro volte l'anno. Tuttavia, facciamo fatica ad accettarli. Quella fastidiosa tosse non dovrebbe interrompere le nostre routine quotidiane.

Gli esperti lo chiamano "presenteismo" quando le persone vanno al lavoro mentre sono malate. Maren Beer dell'Istituto per la consulenza per la salute sul lavoro (IFBG) e della Techniker Krankenkasse ha studiato questa tendenza nel 2022. "I numeri non mentono", dice Beer. "Il 58% dei 1.200 intervistati ha confessato di presentarsi regolarmente al lavoro quando è malato". Più del 40% ha dichiarato che lo farebbe anche con una forte tosse, raffreddore o raffreddore.

Le ragioni dietro questo sono encomiabili - non vogliono perdere appuntamenti importanti, non vogliono gravare sui colleghi e amano il loro lavoro tanto da evitare il tempo libero. Spesso sono le persone altamente motivate e lavoratrici che si trascinano al lavoro quando sono malate, dice Beer.

Non stanno facendo un favore a loro stessi o ai loro datori di lavoro. "Il presenteismo costa più dell'assenza, dove i dipendenti si assentano quando non sono effettivamente malati", dice Beer. Trascurare un'influenza può portare alla sua cronicità, con conseguenti assenze più lunghe, e la produttività e le prestazioni possono diminuire.

Rischi del Disinteresse per i Raffreddori

Disinteressarsi a un raffreddore può portare a un'infiammazione prolungata delle vie respiratorie o dei bronchi, e in rari casi a polmonite. Gli uomini giovani che si dedicano a intense attività fisiche subito dopo un'infezione hanno un rischio maggiore di infiammazione cardiaca.

Interessantemente, le persone che lavorano da casa sono più inclini a praticare il presenteismo di quelle che si recano in ufficio. "La 'decisione dal letto' è un fattore", dice Maren Beer. "Ti svegli la mattina sentendoti male e ti chiedi se puoi lavorare o se sei troppo malato. In un ufficio domestico, questa decisione può essere rivista in qualsiasi momento. La soglia per semplicemente spostarsi in un'altra stanza per lavorare o aprire il laptop a letto è più bassa del recarsi in ufficio".

Se le ondate di raffreddore sarebbero più brevi se si eliminasse il male del presenteismo - nessuno può dirlo con certezza.

Lascia che il tuo Sistema Immunitario Splenda

Sappiamo questo: "Un raffreddore tipico dura da cinque a dieci giorni, raramente più di 14 giorni", dice il dott. Uwe Popert, portavoce della Società Tedesca di Medicina Generale e di Famiglia (DEGAM). I fattori che indeboliscono il sistema immunitario rendono le persone più suscettibili ai raffreddori: stress cronico, privazione del sonno, esposizione al freddo, malattie.

Riposare costantemente durante i primi due giorni dopo l'insorgenza dei sintomi aiuta il sistema immunitario nella sua lotta contro il virus. Se tutto procede bene, i sintomi dovrebbero diminuire entro tre a sette giorni e scomparire completamente entro 14 giorni.

Despite the decrease in new cases and doctor visits due to the subsiding wave of respiratory illness, it's important to note that disregarding a cold can lead to complications. In rare cases, young men who engage in vigorous exercise immediately after an infection have an increased risk of heart inflammation, specifically inflammation of the heart muscle.

Leggi anche: