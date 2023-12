Il rugbista samoano Kelly Meafua muore dopo una caduta da un ponte francese

Il club francese di rugby US Montauban ha confermato che il 32enne back-row forward non è sopravvissuto alla caduta nel fiume Tarn nelle prime ore di sabato mattina, nonostante gli sforzi di un compagno di squadra per salvarlo.

In una dichiarazione condivisa sul suo sito web, il club ha espresso il suo dolore e il suo shock per la morte improvvisa di Meafua, poche ore dopo la vittoria 48-40 della sua squadra contro Narbonne, nel campionato di seconda categoria del Paese.

Il club ha dichiarato che un compagno di squadra di Meafua a Montauban ha cercato di rianimarlo e salvarlo, ma ha dovuto essere salvato dai vigili del fuoco. Il giocatore è stato ricoverato in ospedale per ipotermia e dimesso il giorno successivo.

"Tutto il club USM Sapiac è sconvolto da questa tragedia e tutti i pensieri sono rivolti alla moglie, ai figli, ai compagni di squadra e, più in generale, a tutti gli affezionati sostenitori del club", prosegue il comunicato.

Il messaggio, tradotto dal francese, ha anche reso omaggio a Meafua come giocatore "apprezzato da tutti, la sua allegria era comunicativa e radiosa".

"Oggi abbiamo perso un giocatore, un amico, un fratello", ha aggiunto l'ex stella del Samoan Sevens.

Jean-Baptiste Fourcade, portavoce dell'US Montauban, ha dichiarato lunedì alla CNN che il procuratore di Montauban ha aperto un'indagine sulla morte di Meafua, aggiungendo che i funzionari la considerano una "tragedia" e non "un brutto finale di festa".

Secondo il Guardian, Meafu si era trasferito in Nuova Zelanda da adolescente. Ha trascorso un periodo con l'Otahuhu under-21 e l'Auckland Sevens, prima di trasferirsi a Sydney per giocare con il West Harbour e i Greater Sydney Rams.

Dopo essersi trasferito in Francia nel 2015, come riporta il Guardian, Meafu ha giocato per le squadre di seconda divisione francese Béziers e Narbonne.

Fonte: edition.cnn.com