Il Ruanda sta attualmente affrontando il suo primo caso di mortale malattia da virus di Marburg.

Al momento, 26 individui sono stati colpiti dalla malattia, 18 sono in cura e otto sono deceduti, come riferito dal dipartimento della salute.

Successivamente, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato nel fine settimana l'invio di una squadra di sette esperti specializzati in malattie emorragiche in Rwanda per fornire assistenza ai professionisti sanitari locali che affrontano questa situazione. Analogamente, i Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti hanno comunicato lunedì l'invio di esperti in Rwanda per potenziare le iniziative di test e tracciamento.

Attualmente, non ci sono casi confermati di Marburg negli Stati Uniti e il rischio per la salute pubblica legato a questo focolaio è minimo per gli americani.

Dal 2002, il CDC ha mantenuto una presenza in Rwanda, supportando gli sforzi per migliorare il sistema sanitario del paese.

Rispetto a certi paesi del sottosuolo africano che hanno affrontato la malattia da virus Marburg in passato, il Rwanda ha un sistema sanitario pubblico robusto, secondo l'OMS.

Il dottor Matshidiso Moeti, direttore regionale dell'OMS per l'Africa, ha espresso l'impegno dell'OMS nel lavorare a fianco delle autorità rwandesi per rafforzare il loro supporto agli sforzi in corso.

Il dottor Brian Chirombo, rappresentante dell'OMS in Rwanda, ha dichiarato domenica di credere che il Rwanda abbia la capacità e la competenza per porre fine rapidamente a questo focolaio.

Domenica, il Ministero della Salute del Rwanda ha confermato che i residenti possono continuare con le loro attività quotidiane, mentre il governo incoraggia la calma, data la loro fiducia nel fatto che hanno identificato tutte le fonti del focolaio e stanno implementando misure adeguate per fermarne la diffusione.

Il focolaio ha interessato sette dei 30 distretti del paese. Più di 100 individui che hanno interagito con persone infette sono Either under monitoring or isolated, come annunciato dal ministero. Molti di quelli colpiti sono operatori sanitari.

Marburg è classificato come un ortomarburgvirus, che origina naturalmente nei pipistrelli fruttiferi ed è simile al virus Ebola.

Marburg può diffondersi quando si entra in contatto con i fluidi corporei di individui infetti o trattando i loro vestiti o biancheria da letto. A differenza del coronavirus responsabile del Covid-19, Marburg non è un virus aereo, rendendolo più gestibile, secondo gli esperti.

Può passare fino a tre settimane prima che si manifestino i sintomi negli individui esposti al virus.

I sintomi iniziali includono febbre e rash. I pazienti possono anche avere vomito, forti mal di testa e dolori muscolari. In casi gravi, gli individui possono sanguinare dalla bocca, dal naso, dalle gengive e dagli occhi, con emorragie interne che portano a sangue nelle feci e nelle urine. La grave perdita di sangue può causare shock e potenzialmente portare alla morte.

Mentre i

Leggi anche: