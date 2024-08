Il rookie dei Philadelphia Phillies Weston Wilson colpisce per il ciclo nella vittoria sui Washington Nationals.

Il esterno ha battuto un triplo e un singolo nel quarto inning, ha fatto un fuoricampo nel settimo e poi ha completato il ciclo con un doppio nell'ottavo al Citizens Bank Park giovedì sera.

Wilson è il primo rookie dei Phillies a compiere l'impresa e il secondo nella MLB questa stagione dopo Wyatt Langford dei Texas Rangers lo scorso giugno.

“Ho giocato a baseball per tanto tempo... Riuscire a farlo al livello più alto e davanti ai migliori tifosi è solo fantastico,” ha detto. “Sono un po' senza parole. È una di quelle cose che, sai, è successo e basta.”

Sapendo di aver bisogno di un doppio per completare il ciclo nell'ottavo, Wilson ha battuto verso il right-center field e ha osservato ansiosamente mentre la palla rimbalzava sulla guanto di Alex Call che si tuffava, permettendogli di raggiungere la seconda base.

Pochi istanti prima, il compagno Bryce Harper aveva offerto alcune parole sagge di consiglio. “[Lui] è venuto da me e ha detto: 'Non importa dove lo batti, continua a correre',” ha ricordato Wilson.

Il 29enne ha celebrato battendo le mani e facendo cenni verso i giocatori dei Phillies nella panchina, che hanno risposto acclamando e battendo le mani contro le ringhiere.

Wilson, a cui è stata versata una secchiata di liquido durante la sua intervista post-partita, è il primo giocatore dei Phillies a battere per il ciclo dal momento in cui JT Realmuto lo scorso giugno e il primo a farlo al Citizens Bank Park da David Bell 20 anni fa.

Dopo aver firmato un contratto di leghe minori con i Phillies a gennaio 2023, Wilson ha battuto un fuoricampo nel suo primo turno in campo nella lega maggiore ad agosto. Ha raggiunto i Phillies a giugno di quest'anno e poi di nuovo a luglio, giocando 16 partite finora questa stagione.

“Sapevo di poter aiutare questa squadra, dovevo solo far partire le cose e ottenere un'opportunità,” ha detto Wilson. “Hanno una squadra molto buona qui, ed è una di quelle cose, dovevo solo aspettare un'opportunità e giocare duro ogni giorno.”

Alec Bohm e Nick Castellanos hanno battuto fuoricampo nel primo inning della partita di giovedì contro i Nationals, regalando ai Phillies un vantaggio di 4-0 dal quale non si sono più ripresi.

La vittoria ha dato ai Phillies due vittorie consecutive, mettendo fine a una serie di quattro sconfitte consecutive.

