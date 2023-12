Il River Plate sconfigge il Boca Juniors e l'ex stella del Manchester United Marcos Rojo vede il rosso

Il momento clou della partita è arrivato dopo soli 16 minuti, quando l'ex difensore del Boca, Marcos Rojo, è stato espulso per aver preso due cartellini gialli nel giro di due minuti.

Rojo, che non ha mai ricevuto un cartellino rosso nelle sue sette stagioni a Manchester, ha tentato di far valere le sue ragioni con l'arbitro Fernando Rapallini, ma in realtà ha dato poca scelta all'ufficiale di gara con una sfida tardiva e avventata quando era già in diffida.

Il River ha vinto la partita per 2-1 grazie al gol di Julian Alvarez nel primo tempo, mentre Carlos Zambrano ha segnato il gol della consolazione per il Boca nei minuti di recupero.

Il risultato riporta il River in testa alla classifica dopo 14 partite, mentre il Boca si trova al nono posto.

Nel fine settimana i tifosi argentini sono potuti tornare negli stadi per la prima volta in 18 mesi, grazie all'allentamento delle restrizioni della Covid-19.

La capacità è stata limitata al 50% in base alle norme sul coronavirus, ma la Reuters ha riferito che un funzionario giudiziario ha confermato che sarà avviata un'indagine dopo che i media argentini hanno detto che il numero di spettatori al Superclasico ha superato il limite.

"Sono state arrestate persone per la vendita di biglietti falsi... e il Ministero pubblico della città di Buenos Aires indagherà se la capacità è stata superata", ha dichiarato a Reuters un portavoce dell'ufficio responsabile dei grandi eventi.

I media argentini hanno stimato che l'affluenza è stata tra i 52.000 e i 57.600 spettatori, ben oltre la metà della capacità di 72.000 posti del Monummental, il campo di casa del River.

Fonte: edition.cnn.com