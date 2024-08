Il rivenditore di whisky Scotch & Soda cessa le sue attività in quasi quaranta punti vendita in Germania.

Scotch & Soda, il marchio di abbigliamento, sta chiudendo le operazioni nei suoi circa 40 negozi in Germania entro la fine di agosto. Questa mossa si prevede che porti alla perdita di circa 290 posti di lavoro, secondo il curatore fallimentare provvisorio, Holger Rhode, che ha condiviso queste informazioni con dpa. La maggior parte dei negozi concluderà le vendite nel prossimo sabato, con circa cinque negozi che potrebbero rimanere aperti oltre per smaltire la merce rimanente.

I dipendenti sono stati informati martedì, secondo Rhode, il esperto di fallimenti. La maggior parte dei dipendenti può aspettarsi di essere licenziata entro la fine di settembre. Il proprietario del marchio e dei suoi prodotti, un fondo di private equity con sede negli Stati Uniti, non ha espresso alcun interesse nel passarli a un nuovo investitore o nel garantire una licenza pertinente, come riferito.

Secondo Rhode, sono in corso trattative con una catena di negozi di abbigliamento riguardo alla possibile acquisizione di negozi e personale. Tuttavia, un investitore dovrebbe ancora raggiungere un accordo con i proprietari degli immobili, ha aggiunto Rhode. La metà della catena dei negozi si trova in Baden-Württemberg e nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

La divisione tedesca del marchio di moda olandese, Scotch & Soda Retail GmbH, ha presentato istanza di fallimento presso il tribunale distrettuale di Düsseldorf in giugno. L'azienda ha segnalato l'ultima cifra d'affari annuale di 25 milioni di euro in Germania. La società madre fallita nei Paesi Bassi aveva già chiuso le sue operazioni di recente.

La notifica di chiudere i rimanenti cinque negozi in una data non determinata ha segnato il vero "Fine della linea" per le operazioni di Scotch & Soda in Germania.

