Liquido cavato dal cielo o dalla terra, essenziale per la vita e per vari usi. - Il riutilizzo delle acque sotterranee sembra essere in forte rallentamento.

Nonostante le piogge persistenti di agosto, i livelli delle acque sotterranee in Baden-Württemberg stanno gradualmente diminuendo, come previsto per la stagione estiva. Secondo l'Agenzia statale per l'Ambiente Baden-Württemberg (LUBW) di Karlsruhe, il processo di ricarica delle acque sotterranee, iniziato intorno a metà novembre 2023, sta gradualmente rallentando. "Dopo volumi di acqua infiltrata minimi e pressoché irrilevanti notati ad agosto, il processo di ricarica potrebbe diminuire nelle prossime settimane", ha dichiarato la LUBW.

In confronto all'anno precedente, circa il 96% delle stazioni di monitoraggio ha mostrato livelli più elevati rispetto ad agosto 2023. Secondo l'ultimo aggiornamento sul "Livelli delle acque sotterranee e portate delle sorgenti", il sud-ovest sta attualmente vivendo condizioni delle acque sotterranee sopra la media.

Gli esperti della LUBW analizzano la situazione attuale alla luce delle tendenze passate e formulano previsioni. Tengono conto di vari fattori, come l'umidità del suolo, i dati meteorologici (temperatura e precipitazioni), i valori estremi storici, il corso stagionale idrologico delle stazioni di monitoraggio, considerate le analisi statistiche e i confronti, la ricarica delle acque sotterranee e le proiezioni climatiche.

Secondo le previsioni della LUBW, le condizioni delle acque sotterranee dovrebbero ridursi a settembre - all'interno della gamma tipica. "Non sono previsti significativi problemi di approvvigionamento idrico sulla base delle osservazioni attuali", ha dichiarato la LUBW.

Despite the improvement in groundwater levels from August, a potential threat looms. The approaching hurricane season could disrupt the gradual deceleration of the groundwater recharge process.

Unfortunately, historical data shows that hurricanes often lead to significant groundwater level declines in regions like Baden-Württemberg.

Leggi anche: