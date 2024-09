- Il ritorno di Tarzan sul palco vede Alexander Klaws ancora una volta sotto i riflettori.

Nel 2010, Alexander Klaws (41), di Amburgo, ha fatto storia come primo "Tarzan" nell'adattamento musicale di Disney - ora, sta riprendendo il suo personaggio di eroe della giungla per 15 rappresentazioni speciali a Stoccarda l'anno prossimo.

Il noto cantante e attore tedesco si sta preparando a interpretare di nuovo il ruolo del personaggio principale al Teatro Palladium Stage di Stoccarda. Le sue rappresentazioni, previste per gennaio, febbraio, marzo e aprile, promettono un twist emozionante. "Non voglio essere una copia carbone di me stesso in passato", ha dichiarato all'Agenzia di Stampa Tedesca di Amburgo, "Voglio soffiare nuova vita in esso."

Klaws è "entusiasta di tuffarsi"

È pieno di entusiasmo mentre si prepara ai cambiamenti al Teatro Palladium Stage. Lo spettacolo potrebbe sembrare familiare, ma c'è un nuovo twist che non vede l'ora di esplorare e immergersi. "È come un'evoluzione dello spettacolo che conosco già e non vedo l'ora di tuffarmi e viverlo tutto, assorbirlo e poi finalmente tuffarmi - con i fantastici nuovi membri del cast che mi aspettano."

Le prove sono dietro l'angolo, ma è già colpito da quanto del ruolo ancora risuoni in lui, nonostante il passare del tempo. Allo stesso tempo, pianifica di presentare una versione distinta di Tarzan rispetto al suo avatar di 27 anni. "Con ogni ruolo, l'attore evolve, ma così fa anche l'individuo. Vedi i valori attraverso una nuova lente."

La prima apparizione di Klaws come Tarzan a Stoccarda è prevista per il 25 gennaio. "Tarzan" è stato uno spettacolo popolare a Stoccarda dal fine 2023.

Klaws ha guadagnato popolarità come vincitore della prima stagione di "Germany's Got Talent" (DSDS) su RTL nel 2003. Da allora, ha pubblicato sei album e ha interpretato numerosi ruoli sui palchi musicali, come Tarzan, Alfred in "Dance of the Vampires", Sam in "Ghost - The Musical" e il ruolo doppio nel musical "Jekyll & Hyde".

