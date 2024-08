- Il ritorno di St. Pauli fallisce: subiscono la sconfitta contro l'Heidenheim

1. FC Heidenheim strappa la vittoria a FC St. Pauli dopo 13 anni di attesa nella prima giornata della Bundesliga. La squadra sorpresa della scorsa stagione nella massima serie tedesca ha ottenuto una fortunata vittoria per 2:0 (0:0) allo stadio Millerntor di Amburgo, concludendo la prima giornata. La neopromossa è stata la squadra più dominante e superiore per gran parte della partita, ma non è riuscita a capitalizzare le sue occasioni. Il sostituto Paul Wanner (66.) ha ribaltato il risultato con un goal per la squadra ospite. Jan Schöppner (82.) ha sigillato la vittoria con un colpo di testa da corner nei minuti finali della partita.

Circa 29.157 spettatori hanno assistito a una partita intensa fin dall'inizio, nonostante le poche occasioni da goal nelle fasi iniziali. L'allenatore del FC Heidenheim Frank Schmidt ha effettuato otto cambi rispetto alla partita di playoff di Europa Conference League contro il BK Häcken in Svezia (2:1). Al contrario, l'allenatore del FC St. Pauli Alexander Blessin ha effettuato solo un cambio, sostituendo Fin Stevens con Lars Ritzka, che aveva giocato nella partita precedente di DFB-Pokal contro il Hallescher FC.

FC St. Pauli prende il controllo dopo 20 minuti

All'inizio, il FC Heidenheim aveva più possesso palla, ma non riusciva a utilizzarlo efficacemente. La difesa del FC St. Pauli era solida. Tuttavia, la strategia di Blessin per un gioco di transizione rapido non si vedeva nella prestazione della squadra di casa. Tuttavia, la squadra di casa ha avuto la prima occasione quando Connor Metcalfe ha mancato il bersaglio da 18 metri dopo 20 minuti.

In seguito, il FC St. Pauli ha preso il controllo, migliorando il suo gioco di transizione. Metcalfe ha avuto un'altra buona occasione solo 10 minuti dopo. Posizionato direttamente di fronte al portiere del Heidenheim Kevin Müller, l'australiano non è riuscito a colpire la palla in modo pulito. Fino all'intervallo, Amburgo ha continuato a dominare la partita con il Heidenheim che a malapena si muoveva.

FC St. Pauli con le occasioni, Heidenheim con il goal

Nella seconda metà, la squadra di casa ha giocato in modo più aggressivo, ma i suoi passaggi finali erano spesso imprecisi, senza creare occasioni nitide. La difesa del Heidenheim è rimasta salda. Non è stato fino al 63° minuto che la partita si è riscaldata davanti alla porta della squadra ospite: dopo una corsa solitaria potente di Jackson Irvine, Morgan Guilavogui è andato vicino al vantaggio per il Heidenheim.

Tuttavia, il FC St. Pauli ha subito un colpo: il prestito del Bayern Wanner ha segnato un goal perfetto in contropiede per il Heidenheim. La squadra di casa ha faticato a creare occasioni chiare in seguito. Il Heidenheim ha utilizzato una

Leggi anche: