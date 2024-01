Il ritorno di Naomi Osaka è positivo nonostante la sconfitta al Brisbane International

La quattro volte campionessa del Grande Slam è stata battuta in tre set - 3-6 7-6 6-4 - da Karolína Plíšková, ma è rimasta positiva dopo la sconfitta.

"Non sono sicura di poter essere troppo dura con me stessa, se questo ha senso", ha detto Osaka ai giornalisti.

"Sapevo che prima del match avevamo delle statistiche su dove serviva in particolare, ma poi lei ha cambiato le cose con me.

"Sapevo che avrebbe giocato molto bene, e ogni volta che gioco contro di lei sono sempre tre set. La settimana è sicuramente più corta di quanto volessi, ma nel complesso credo sia stata una bella partita e mi sono divertita molto".

Osaka ha trascorso più di un anno lontano dal campo dopo aver scelto di dare priorità alla sua salute mentale prima di diventare madre a luglio.

L'ex numero 1 del mondo ha fatto un ritorno vincente al tennis lunedì, quando ha battuto la tedesca Tamara Korpatsch nella sua prima partita competitiva dopo 15 mesi e ha portato questa buona forma nel primo set contro Plíšková.

La 26enne ha dimostrato la sua potenza vincendo il set d'apertura ed è stata sfortunata nel perdere il secondo dopo un tie-break molto combattuto.

Plíšková, anch'essa di ritorno da un periodo di stop per infortunio, si è poi affidata al suo impressionante servizio per vincere il set decisivo e prenotare il suo posto al prossimo turno.

Osaka, nel frattempo, guarderà agli Australian Open di Melbourne, che inizieranno il 14 gennaio.

Pur non sapendo se al momento è in grado di competere per il terzo titolo Down Under, Osaka ha dichiarato di essere felice di praticare di nuovo questo sport.

"Penso di divertirmi molto di più e mi rendo conto che ci sono molte cose che non sono sotto il mio controllo", ha detto.

"Mi sento più consapevole del fatto che sto giocando contro le migliori giocatrici del mondo. Entrambe abbiamo l'opportunità di vincere".

"Penso anche che mi sono allenata così duramente dopo il parto che devo godermi questi momenti, e penso anche che in un certo senso guardando [Maria] Sharapova, Serena [Williams] che si ritirano, so che la vita del tennis non è così lunga, quindi dovrei godermela finché posso".

Fonte: edition.cnn.com