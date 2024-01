Il ritorno di Marcus Smart aiuta i Boston Celtics a battere i Miami Heat in gara 2

Smart aveva saltato la prima partita della serie per infortunio, ma è tornato con una certa foga in gara-2, mettendo a segno 24 punti, 12 assist, 9 rimbalzi e 3 rubate in 40 minuti di gioco.

"Ero carico. Mi dispiaceva non poter essere in campo con i miei compagni e combattere con loro", ha detto Smart ai giornalisti dopo la partita, parlando della sua assenza in gara 1. "Stiamo giocando contro una squadra davvero forte, che ha un'ottima qualità.

"Giochiamo contro un'ottima squadra di Miami Heat. Devo riposare, devo recuperare la mia salute, devo guardare e vedere alcune cose e venire a giocare questa partita".

I Celtics hanno iniziato la partita lentamente e sono stati sotto di 10-0 prima che Smart e i suoi compagni si mettessero al lavoro.

Jayson Tatum ha realizzato 27 punti, cinque rimbalzi e cinque assist in una solida prestazione complessiva, mentre il compagno di squadra Jaylen Brown ha aggiunto 24 punti e otto rimbalzi.

Boston ha potuto contare anche sul ritorno di Al Horford, che è stato ritenuto idoneo a giocare a poche ore dall'inizio della partita dopo aver saltato la prima gara a causa dei protocolli NBA Covid-19.

Ci hanno messo in imbarazzo

Nonostante la sconfitta, è stato Jimmy Butler di Miami a guidare tutti i marcatori con 29 punti e 6 rimbalzi, ma il suo gioco è stato in qualche modo ostacolato dall'impressionante Smart.

"La vedo come se non potesse andare peggio", ha detto Butler ai giornalisti dopo la partita. "Ci hanno messo alle strette sul parquet di casa.

Immagino che se lo fanno in casa loro debba succedere, ma non credo che lo faremo di nuovo".

"Hanno cercato di metterci in imbarazzo. Ci hanno messo in imbarazzo. Quindi penso che dobbiamo rendercene conto, usarlo come carburante, o quello che volete dire, ma renderci conto che la partita può sfuggirci di mano quando si gioca contro una squadra davvero buona come loro che può segnare la palla e ottenere fermate.

"In generale, dobbiamo migliorare. Abbiamo un lavoro difficile da fare per andare lì e vincere, ma se lo hanno fatto loro, possiamo farlo anche noi".

Boston ospiterà gara 3, in programma sabato.

Fonte: edition.cnn.com