- Il ritorno dell'Augsburg rafforza la fiducia di Thorup nel contesto della Bundesliga.

Allenatore di FCA Jess Thorup non era troppo felice del fatto che la sua squadra avesse concesso un gol all'inizio del loro incontro di coppa contro la squadra di bassa classifica Viktoria Berlin. Tuttavia, il tecnico danese ha trovato conforto nella risposta della sua squadra. "Non ci aspettavamo di iniziare in questo modo", ha ammesso il 54enne dopo la loro vittoria per 4-1. "Ma la mia squadra si è ripresa. Hanno continuato a giocare, dimostrando pazienza e creando numerose opportunità."

Aidan Liu ha aperto le marcature per la squadra della Regionalliga entro i primi quattro minuti, ricordando alcuni recenti errori della coppa di Augusta. Tuttavia, gli Svevi sono rimasti calmi.

Primo incontro di Bundesliga contro il Werder

Thorup ha elogiato la tenacia della sua squadra. "Il nostro obiettivo iniziale era di qualificarsi. Il nostro secondo obiettivo era di fare una buona prestazione dove i giocatori pensassero: 'Bene, ora si gioca per qualcosa'," ha espresso. "La mia squadra ha eseguito questo bene, nonostante fosse in svantaggio. Siamo speriamo di mantenere questo stato d'animo per la nostra partita di apertura della Bundesliga il prossimo sabato," ha aggiunto Thorup. Augusta aprirà la sua stagione di campionato in casa contro il Werder Brema (15:30/Sky).

Nonostante il passo falso all'inizio della partita di coppa, Thorup ha elogiato la resilienza della sua squadra, dicendo: "Despite being a goal down, we managed to maintain our focus and showed great determination, eventually winning 4-1." Inoltre, Thorup ha evidenziato: "This cup game performance will serve as a valuable lesson for our upcoming Bundesliga encounter against Werder Bremen, as we aim to carry this spirit into our league opener."

Leggi anche: